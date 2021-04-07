八八年底保羅鮑爾斯飛到巴黎錄電視訪問，只逗留了三日兩夜，百忙中居然抽時間購物，豪花三百美元買了一件浴袍，可見我喜歡的作家都注重儀表，俗稱「貪靚」。點水蜻蜓們來去匆匆，缺乏糴米體驗，大概不知道法國昂貴的不限於名牌服裝，許多日常必需品價錢也非常驚人，譬如浴巾和床單，我初來的時候看見標價幾乎不敢相信自己的眼睛，慘叫一聲「唔係啩」，要等到百貨公司大減價才捨得買。浴袍屬於同一部門，身價自然不菲，不過三百美元也實在太離譜——哈，原來是茄士咩，怪不得擲地作金石聲！對翻譯素有研究的衣櫃專員，眉頭或者皺起來了，浴袍這種與水結下不解之緣的貼身衣物，怎麼會用茄士咩做面料，鮑先生購入的應該是英文人叫dressing gown法文人叫robe de chambre的東東，稿匠鬧馮京馬涼笑話，不必審也可以判斷為未見過世面的大鄉里。冤枉啊大老爺，《日子》這則巴黎濕平記，寫的確實是bathrobe，我雖然隱約覺得不妥，總不能違背師父教落的信達雅吧？

真是人各有志，千里迢迢造訪乜都有的繁華地，慾望竟單單眷戀這一樣。摩洛哥不是有異曲同工的「絮拉巴」嗎，不但在家裏穿，出外還可以披上身當外套，由淨色薄棉到領口袖口滾花邊，豐儉由人各適其適，比不登大雅之堂的浴袍可塑性更高。或者鮑爾斯長住坦吉亞，早就穿厭了，不像初到貴境的遊客驚為天人？同類民族服裝，最先引起我注意的是原產中東的caftan，六十年代嬉皮士在西方世界發揚光大，塗上反建制色彩。