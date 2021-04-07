李克勤為TVB歌唱比賽擔任參賽者導師，出場的時候竟上演一幕「而我不知道李克勤是誰」：十四五歲的參賽者竊竊私語「邊個嚟㗎？」「真係唔識佢。」近年李克勤主力在大陸亮相，又不像譚詠麟瞓身撐警震驚七百萬人，年輕人自然唔知乜水。

八卦的我，馬上抓緊機會問身邊年輕朋友，是否知道誰是李克勤？大多數說好似聽過，但印象不深，不知道什麼樣子。「講啲佢嘅嘢嚟聽吓吖。」有人說。我想了一想，說道：「有冇聽過左麟右李？」「左鄰右里，成語嚟喎。」我再說：「李克勤唱過〈紅日〉、〈高妹〉。」眾人一片靜默。

同場有位老人家插嘴：「其實我都冇聽過李克勤，我個年代淨係聽歐西流行曲。」本來同枱食飯，大家都是香港人，應該很易溝通，但「李克勤」的出現，卻令我驚覺彼此的知識面，其實沒什麼交集。要介紹李克勤，該找一個有共同知識作基礎的切入點——苦思一分鐘，我想到了。

我說：「邊個唔識葉劉淑儀，請舉手。」沒人舉手。我續道：「2002年做緊保安局局長嘅葉劉推銷23條立法，李克勤已經公開讚佢有原則，仲請局長睇演唱會。2007年立法會補選，李克勤直情加入埋葉劉嘅助選團。我最記得佢話自己已經三十九歲，『應該勇敢企出嚟，畀其他人知道我支持咩人。』簡單嚟講，李克勤就係葉劉嘅第一代粉絲。」大家一聽，馬上明白李克勤是什麼人了。

我最欣賞李克勤的，是他當年已懂得用「勇敢」兩字，形容自己支持葉劉的行為，可見他不是沒意識到自己的重口味。今天有些「喜歡」葉劉的新一代KOL，應該追封走得太前的李克勤為葉劉後援會永遠名譽會長，只是不知道他今天還敢不敢「挺葉」。

想起本欄從前寫過Margaret test，測試多少年輕人不認識吳靄儀，從中反映世代間知識面有多大差距。那是恍如隔世的2018年，年輕人不知道吳靄儀是誰，中老年人不知道姜濤是誰。然而2019年後，新一代都認識Margaret了。現在想來，不被下一代認識，原來可以是種福氣。