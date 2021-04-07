范老太太有云：香港人自己做錯了，以後別再這樣，不該對選舉法咬文嚼字……北京對港已經很寬容了。

范老太太沒說出口的，是香港人錯在有要求，沒有反送中，選舉制度就不至於送終，沒有人抗暴，警察就不會無限擴權，是這樣吧。很多高人都如是說，低人如我，就一次過提出我見吧。

如此類推，可以上溯到03年反廿三條，如果當時沒有五十萬人大遊行，如願如期通過，就不會有今天更嚴厲的國安法。

完善國家安全立法，是早晚的事，廿三條若於03年通過，不用走白紙草案，先破壞了一向嚴守的程序公義，此例一開，其他民生有關法案都可以參考，香港自身也提早成為新政霸道的強權。當年通過廿三條，悠悠長18年走到今天，北京就不會根據「逆權」行為，即係和平遊行集會密度，看情況一點點加辣嗎？人大駁回法院判決，魔法演繹基本法又不是一兩次的事。

繼續下去，如果沒有14年雨傘運動，又如果雨傘只「佔鐘」三天，沒佔上3個多月，八年後就不會有完善閹割選舉的手術？沒成為國際焦點，就不會有勾結外國勢力的罪狀？

傻啦，太天真、近乎幼稚。先有雙普選遲遲沒寸進，才有三人佔中計劃，警察抓了黃之鋒後，又出動催淚彈，於是再演變成「佔鐘佔銅佔旺」，所為何事，一句講完：請按基本法明文規定，實現雙普選。之後要求梁朝政府文明處事不果，月娥談判寸步不讓，雨傘才不收也不散。

再假設戴耀廷等從沒誕生過，黃之鋒一直專心成為蛀書蟲，港人都是忘了時間的鐘，即時沒雙普選，就會得到，得到什麼呢？入閘機制太複雜，就一人話事，陣陣一葉知秋，葉劉淑儀如此忠誠都不能入閘，特首選委會加大到1200人又如何？

以上，不是說民間逆權運動都沒有犯錯，沒有檢討需要，重點只有一條，香港人有沒有反抗過，北京即便沒當香港為反共基地，至少視為「尋釁滋事」重鎮。

立會就算了，共產政權怎麼可能會讓香港人一人一票「直選」特首，而不設立選委會先選出來，再讓你們假假地「間選」？給了你，大陸自己人怎麼看？共產專制掌權害怕就是某些人的寄望：香港輻射回大陸。