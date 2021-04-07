香港二月二十六日開始給小民注射疫苗，小民未見踴躍響應，與外國情況迥異。此無他，鄭月娥政府所作所為令人卻步而已。

第一，大陸所產科興疫苗第三期臨牀研究結果還未能在醫學期刊發表，也還未獲世界衞生組織推薦，當局即破盡成例，自行批准使用。第二，科興疫苗由北京空運抵港，當局竟然遣聶德權、陳肇始兩大高官到機場恭迎，如接聖旨，聲聲「感謝中央政府」，不知情者定以為是免費送來的。第三，鄭月娥率眾高官先行注射疫苗，竟然像注射了海洛英，對記者說：「我非常高興，非常興奮，感謝中央政府！」第四，政府專家顧問袁國勇、許樹昌、梁卓偉等，都推薦科興疫苗，但他們自己卻都注射德國製的復必泰疫苗。第五，醫院管理局員工陣線反對給長者優先注射科興疫苗，指出大陸、澳門都不以科興用於長者，這是事實，鄭月娥卻稱為「抹黑」。第六，有私家醫生劉東華者，在其診所貼出告示，比較科興與復必泰兩種疫苗，指出科興有效率比復必泰低將近一半，科興更曾用五十五萬元賄賂大陸藥品監督管理局高官尹紅章，聲譽不佳，而復必泰生產商則「國際聲譽良好」，這也都是事實，不料竟遭《大公報》聲討，還被當局排斥於疫苗注射計劃之外，有個什麼香港政研會更恐嚇說：「此事並未告一段落。」

然則這場疫苗注射，着重的是防疫還是頌黨功德？當局何必怪小民觀望不前。