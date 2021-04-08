中央修改特首和立法會產生辦法，已修訂的《基本法》附件一和二提到，香港特區「應當採取措施，依法規管操縱、破壞選舉的行為」。

那麼，如何定義哪些行為是「操縱、破壞選舉的行為」呢？又如何「依法規管」呢？依的，又是甚麼法？政制及內地事務局長曾國衛就在電台節目公開表示，投白票是其中一個正考慮規管的行為，「正考慮現時法例是否足夠處理」，「本地修例時若有需要會適當地作調整」。

同一時間，律政司長鄭若驊也提及白票問題，說她覺得不應該這樣做（指白票），「因為投票是公民責任」。

正因為投票是公民責任，投票人才會慎重對待手上的選票，把票投給自己屬意的人。若對所有的候選人都不滿意，那麼，投白票跟不投票的結果是一樣的，不能左右選舉結果，只能反映選民的不滿，只是無聲的抗議而已。

選民已經無權選出自己屬意的候選人了，只是想表達對選舉的不滿而已，連表達不滿都不可以？又要玩選舉，又要逼人投票，又不准選民表達意見？還不如取消選舉。

實際操作上，要怎麼做才能禁止人投白票呢？難道每一張選票都要填上投票人名字？

到了今時今日，香港還剩下多少人天真地相信手上的選票可以改變自己的未來？擔心香港人投白票？不如擔心沒有人投票。