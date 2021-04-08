半夜無事找戲看，見到《哈利波特》系列，都看過，都忘記了，於是從第一部重看。

女兒小時候正遇《哈利波特》小說出版，一本一本買來看，不亦樂乎。後來有電影了，陪着她進戲院一部一部看。再後來，她大學選了英國的杜倫大學（Durham University），除了因為那是牛津和劍橋之外英國第三家歷史古老的大學之外，《哈利波特》在那裏取景也是吸引力之一。大學的飯堂和學校旁的大教堂Durham Cathedral是電影裏霍格華茲魔法學校的重要場景。

女兒去英國讀書的時候我跟她說，我會送她去開學和接她畢業，其他時間就不打擾了。所以就到過兩次Durham。古老的英國北方小鎮，當地人講口音很重的英語，大學本部的飯堂和宿舍設在教堂旁邊的古堡裏，古鎮不大，一個小時可以走一圈，教堂則很雄偉，是英格蘭北方的標誌之一。兩次到訪我們都在鎮上住四五天，閒散遊歷，各處看看，開車出城，周邊都是漂亮的農莊牧場，夏季滿目蒼翠，秋天紅葉處處，坐火車二十分鐘可抵紐卡素，那是進「大城市」了。

非常好的旅行記憶，也是女兒的人生印記。一晃快十年過去，這天重看《哈利波特》，在熟悉的場景之中，把漸漸淡出的記憶碎片又點點滴滴拾了回來。