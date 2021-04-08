換了季節也換了人間。

四季有序，每一年的春夏秋冬無須依約也準時而至，何以今年季節顛倒變幻無常的亂了套？每個人從內心冒出一個個疑問，可惜無人可回答也無人願意討論。 是的，季節尚未變換已先換了人間。

不敢回憶也不想回憶，太傷感情了，以前如何，今日如何，一天天改變着的又是如何？究竟是曾經的歲月欺騙了我們，那些未來所餘無幾的配額要被賴帳注銷了嗎？此刻才忽然明白什麼叫無力感，彷彿渾身上下虛脫了一般怎麼也使不出力來，也不知向那一方去較勁使力，唯有讓一個又一個自己敗下陣來。

睜開眼睛就開始了一天，今天有那些該做的有待完成的事，或者這新的一天的確無事可做無人可找，書看不下去，新聞聽不進耳上不了心，沒來由的本來掩飾得很好的煩躁大有一觸即發之勢；只能快快按下，要讓心中翻滾着的波濤先停息下來，要設法按捺情緒，也要一一去修補那些看不到的傷口。 我們生活在已如碎片的歷史延長綫之上，該向前該退後或該停下腳步？更詭異的是生而為人的價值權益忽然間有了新的詮釋，把一向深信的價值觀摧毀，無論你滿不滿意，就是這樣了，就這樣逼你去接受這無可奈何的現實，城市中依然熙來攘往卻迷漫了一股腐朽敗壞氣息。

看到報上大幅的廣告，該為我們謀福利的竟成了跳樑小丑，淪落到這樣的地步究竟為的又是什麼？是的，季節早已換了，是你們太遲鈍，驚起時已是太遲，是的，人間也早已換了，誰叫你們是一群溫水中被慢煮的青蛙，如今水已逐漸沸騰了……。