教育為兒童服務，變本加厲，視學生如客仔，我認識某間中學索性培訓電競，邏輯是：「孩子鍾意打機，何不投其所好？難得參與度極高。」將來大麻合法化，開設種植班，全校沾染毒癮，參與度百分百呢。

教育，總抱責任，不能只呃like，否則不如開渡假村算啦。

我知我知，電競乃大商機、電競選手係運動員、電競公司創辦人可以同林作打鉅額擂台賽……我並非道德L，問題還是成功機會率。人人打機——真真正正眼見全街全車廂都在打機，是否人人可以做電競手呢？高手在民間，基數這麼大，萬中無一了。培訓中學生電競，像希望工程得個望字。更重要是，一將功成萬骨枯，登上冠軍寶座方搵到食做代言人，其餘日練夜練落選的，淪為機迷而已，不算履歷啊。

世間有興趣讀書必定比有興趣打機少，大學學額又永遠比電競名額多，所以考公開試求正途科名的成功機會率，畢竟較值得博。況且，公開試成績稍遜，入不到神科（典型如醫科或法律），退而求其次，可望入讀其他科系。漢朝名將馬援教姪兒書信說「刻鵠不成尚類鶩」，又說「畫虎不成反類狗」。我覺得套用來形容頗貼切——讀書做不成專業人士（鵠）還有作為（鶩）；電競（虎）不成就廢青（狗）了。

那麼，為何中學培訓電競呢？首先，「行行出狀元」這句老話太討好、太善良，講出來大義凜然難以反駁；卻忘記這句老話亦很廉價、很左膠，打機果要獨佔鰲頭狀元才好，醫生則即使庸醫都夠住半山。第二，老師蓄意糖衣毒藥，唯求學生開開心心完成中學，懶理你畢業前途。

我承認，我屬於右派保守主義者。專業人士之矜貴，一直是穩定社會的無形力量，大家（或供養兒女）奮力寒窗苦讀，保持向上游希望，自然少搞事，過往殖民地政府行之收效。

今天特區，照搞填鴨教育，卻對專業人士不再尊重，由鋪路給外地醫生搶爛市、剝削立法會醫生議席、法治蕩然、排名第一的資深大律師罪成，一葉知秋。專業人士固不應享特權，但從此，精英還願不願意投身呢？自毀長城，社會還穩不穩定呢？

或者，是時候推廣全民打機逃避現實。

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