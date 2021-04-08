三月十九日，中共代表楊潔篪會晤美國國務卿布林肯，不忿被當面數落，罵道：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。」大家猜得到他在說什麼嗎？

查一九四七年中國大辭典編纂處出版的《國語辭典》，「出發」只有一個意思：「起程之謂。」中文「出」字，可以指「出門」，「發」則是「起行」，例如《戰國策齊策六》王孫賈的母親說：「汝朝出而晚來，則吾倚門而望。」《水經注江水》寫水流之速：「有時朝發白帝，暮到江陵。」中文「出發」的意思非常清楚。

現代漢語的「出發」卻別有解釋。查一九七七年第一版《現代漢語詞典》，「出發」者，「考慮或處理問題時以某一方面為起點」也。這解釋，讀了還是似懂不懂，真有現代漢語特色。毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》說：「我們討論問題，應當從實際出發。」又毛澤東《整頓黨的作風》說：「每一個黨員，每一項言論或行動，都必須以黨的利益為出發點。」翻譯成中文，會簡潔明白得多：「討論問題，先須務實。」「每個黨員，一言一行，都應首重黨的利益。」

至於「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」，應是連現代漢語人都讀不懂，新華社唯有揣度其意，改為「美國沒有資格居高臨下同中國說話」。原來「從實力的地位出發」竟是「居高臨下」的意思。現代漢語就是這樣不受傳統規範，自由得不知所云。而這還用作外交語言呢。