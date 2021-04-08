宅在家中避疫超過十二個月，和電視機相依為命，奄尖鬼變了不折不扣的順德人，以往諸多挑剔，席不正不坐割不正不食，現在什麼都睇得一大爛餐，但求就手不論好醜，真有點像唐滌生粵劇《紫釵記》裏終於屈服於環境的霍小玉，「入門氣燄今全斂，願毀三生石上緣」，腰骨軟過向新疆血棉花下跪的愛國藝人。先兩晚播瑪麗蓮夢露首掛頭牌的《飛瀑慾潮》，自從七十年代末在三藩市卡斯特羅戲院開了竅，歷年來不知道看過多少次，竟然懶到連按一按遙控器轉台都費事，眼光光望住美版潘金蓮第n次企圖謀殺親夫。此片男一號約瑟哥頓，我一直認為是影史上飾演保羅鮑爾斯最佳人選，尤其在希治閣《辣手摧花》那個寡婦殺手的造型，只需將小城街道粉飾成坦吉亞，衫都唔使換就是活脫脫的駐非大作家，因為剛剛讀完《日子》，更有種「噢，你也在這裏嗎？」的恍惚。

不過公道講句，帶半自傳色彩的《情陷撒哈拉》由尊麥高維治演男一號，其實也是一時之選，同一系列男星，更漂亮的祖狄羅一九九零年尚未出道，尊尼狄普亦太後生，而且他們兩個身高都不如理想，和以瘦削見著的鮑爾斯有點距離，演技再好也補救不了。這款姿整型男，舊時代統稱dandy，中譯「紈絝子弟」冥冥中和「二世祖」暗通款曲，未必與事實相符，二十年前忽然流行新創的Metrosexual，承繼dandy非常摩登，但似乎強調箇中代表人物貪靚得來性取向偏直，基佬有慘遭排斥之感。六七十年代男裝界一度推動「孔雀革命」，是dandy的變奏，peacock的cock令人想入非非。