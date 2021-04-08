北京不會給你的，你不能要，給你的，你不能不要，你越要，不但越不給你，原有的都會給奪走。

這等於說：如果送中條例出爐，兩百萬人沒出來遊行，而是把條例當新鮮麵包吃飽飽，又如果其間運動沒有引發出被動式抗暴行為，沒有破壞過任何「實物」，立會制度就不會腐壞，抗爭者沒有行動派，警權就不會擴大，最後，國安法就不會出台。

這講法並不陌生，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛都說了又說。剩下的懸念只有：原來什麼都不要，反而給你多一點？餘下的反問只有一個：可是所要的，都是本來要給的，要求遵守合約，反而會受到懲罰。

這甲、乙、丙、丁都非茂利，都是從英殖時期一路走過來的精英，精通英國治港歷史，敢問精英一句，如果九七回歸後從沒一個人出來遊行示威集會，廿三條受全民全力支持擁戴，即使翠翠於2013年研擬國安法，2015年拍板，2020年也不會有港版國安法了嗎？

再問一句：沒有反國教運動，現在的國民教育課程就不會為難了那麼多老師了嗎？教育局長就不會變身中宣部長了？梁振英確比林鄭更熟讀中共史，待鬧大了及時撤回，撤回之後，把學校變成國民再教育營的目標，屬於治港國策層次，就會如此輕輕放過？

如果香港人對任何新法例都沒反應，更新更嚴苛的法規就沒存在？確實如此，可惜，這是過去式嚴父教仔，要你通宵抄寫《弟子規》一萬次，你不堪折磨，暈倒了，就說你不聽話、故意鬧事，於是就再罰你背誦《毛語錄》兩百萬次。你不堪折磨，向外求救，於是嚴父再家規，敢跟社工求援有往還，把你關門禁足一年。

有這樣的嚴父，不合理的家規，逆子偶然反抗，引發家暴，沒錯，當中有因果關係，但「逆子」本身也只是果，更早的因是嚴父當家之道，換上逆來順受的「孝子」，父不信子，子不知父，家暴亦屬必然。

歷史如鐵軌，早就鋪好了，途中有人卧軌，車停了一回，往後加強圍欄，軌道稍微拐彎，目的地也不會因此更改。

檢討受害者之前，也要檢查歷史的軌跡。怎麼會像范老太太們，把加害者說成慈母，受害者淪為逆子，往後乖乖順從，就不要再對合法家暴的新家規多嘴。呵呵呵，還有邏輯王曾鈺成，如果局勢能安定下來，下屆立會選舉法就可能增加直選議席，比例變成民建聯當初幻想的333，平分豬肉。唉，要你吃豬屎，你乖乖吃了，下次就恩恤你吃牛糞，呵呵呵，那什麼時候可以飲尿啊？