為了這機緣巧合又震撼人心的，禿鷲和皮包骨餓童的照片，凱文卡特靜靜的在那兒等了20分鐘，並選好角度——這是三方在「等」的緊張時刻？是等死！

拍攝完畢，小女孩仍未餓死，仍蹣跚爬行。雖然凱文卡特事後表示，他趕走了禿鷲，也給了小女孩水和乾糧，並因想起自己的女兒而放聲慟哭……

他得到名利，也受盡批評，沒放下攝影機即時援助，卻眼睜睜地等待一幀冷酷「佳作」——一年後，凱文卡特因眾人攻訐和自身難關，孤獨自殺，終年33。

BdH3g冷笑：「人類不是冷酷，只是無知。低估了道德，高估了商業價值——對我們禿鷲，仍是無力了解。」

「當然，我們也不需要他們了解——他們連自己也不了解。」

禿鷲群起揶揄：「低等動物！」

正說着——OK了！

天葬台上那少女終於氣絕，終於成為真正的屍體，成為禿鷲的午餐，不，晚餐了。

總之，生死之間只是「一口氣」。

「開動！」那發號施令的L748m也算是頭目，那麼美味的眼珠這回自然歸牠所享。

「都是你精明、準確，值得的！」一眾奉承。

豬牛羊魚的眼睛大，稱「眼球」，人的眼睛相對小，稱「眼珠」。球和珠都是圓形的，但一個生物只得兩個眼睛，很珍貴。

人的眼珠雖小，但它是靈魂的核心，帶着神聖又腐敗的異香，也有殘留的鹹味，是眼淚抑或渴望？不知道。禿鷲愛它潤滑的口感，軟Q的膠原蛋白，水晶體像果凍，啄食後在嘴裏爆漿，腐水微濺，一口一個，快速的享受，只有老饕才懂……

（明續）