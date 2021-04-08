終於中國禁播奧斯卡頒獎禮，也拉搭上香港的TVB，像望夫石那個揹着的嬰孩一樣禁播。TVB的中資老闆終於熬不住，以金主的身份，破口大罵對香港無綫電視的表現非常非常不滿意。TVB之敗深層原因是什麼呢？請這位黎老闆（跟壹傳媒老闆居然同姓）叫香港司機接載，由九龍塘出獅子山隧道之後，再看看東北方時鐘一點鐘的方位那座小山峰，當悟此中之淺禪矣。

中港一齊禁播奧斯卡，向荷里活宣戰，卻倒真像大水沖倒龍王廟。奧斯卡的頒獎標準，十年來已經很努力地學習馬克思列寧主義的文藝觀，以左膠歌頌之無產階級和被壓迫小眾意識形態先行，電影質素其次。你還記得La La Land那一場折騰了半天歸於泡影的那一場歌舞、還是保守主義佔主流的荷里活時代之「仙樂飄飄處處聞」裏的任何一支插曲繞樑耐聽半世紀？

La La Land像拜登、「忘情水」如賀錦麗、「月亮喜歡藍」像奧巴馬，都是政治正確潮流湧現的意識形態過場消費品。至於其他外語片如「羅馬」和「上流寄生族」，亦如AOC之四人幫當選美國國會眾議員。

本來今年熱門的「浪跡天地」好不容易等到由北京出生的華裔導演，揭露美國無房產一族的牧遊式貧窮，將美帝的破爛內衣褲一件件鋪出來展覽，機會千載難逢，能讓十四億炎黃子孫罕有地歡樂一陣。

豈知趙女導不知喝了什麼反共迷湯，戲上映前竟然發表數典忘祖型的反中言論。當中出了什麼錯？萬達和阿里巴巴的錢早已派發到比華利山，是美國經理人那一層暗中落了格，令趙婷一張嘴巴閉不牢；還是白左雖繼續要有色人種和女性裝飾，但今年碰到高弗十九激起美國波瀾壯闊的民間排華運動，事業和生活在趙導必須表態劃清界線，不妨由洛杉磯的中國領事館慢慢查考。

然而以意識形態主題，正因中國強烈抗議，尤其連美國的小孩也興起「打亞裔人耳光比賽運動」，這時更要逆市令「浪跡」橫掃獎項沖喜，兼賀拜登上台。

從前的奧斯卡得獎電影：沙漠梟雄、鐵血將軍巴頓、飛越瘋人院、莫扎特傳，才像華盛頓、林肯、羅斯福、艾森豪。

所以中港不轉播奧斯卡，絕對不是中港觀眾的損失。

當汽車向北，駛出獅子山隧道，望夫石在右邊，石岩斑駁，阿媽揹着孩子，還是那麼向海洋怔怔呆望着。千百年了，石頭都沒長眼睛，不知這母子倆還在看什麼、等什麼。