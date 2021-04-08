政制及內地事務局局長曾國衞高調宣布：「投票你可以有選擇權投或不投，但如果有人特別組織或煽動、呼籲人投白票或不投票、投廢票等情況，某程度上這都是嘗試操縱（選舉）。」他主張利用法例規管，以符合基本法附件的要求：「香港特別行政區應當採取措施，依法規管操縱、破壞選舉的行為。」

短短一句，曾國衞已犯了至少兩個錯誤。前陣子涉嫌向外媒表示選舉制度「退一步」的鄭若驊，這次略為高明，說「投票是公民責任，市民不應投白票」。兩人分別在哪裏呢？鄭若驊說投票是「義務」，很好；曾國衞卻說有「選擇權」投不投，把投票視為市民「權利」，意識形態極有問題。萬一「完善」了選舉，投票率卻跌破歷史低點，打中央的臉，曾國衞難辭其咎。

另一方面，曾、鄭都犯同一毛病。杜斯妥也夫斯基說過：「試着不要想北極熊，你就發現那可惡的東西，每分鐘都浮現腦海。」即使沒看過杜斯妥也夫斯基，也應該聽過「此地無銀三百兩」。如果人人像曾、鄭那樣，在社交平台呼喊「不要投白票」，效果無異於呼籲投白票。請問到時如何執法，誅心嗎？

特區政府急於嚴打「投白票」，顯然為了避免「白票佔多數」的尷尬。但如果市民在沒受煽動的情況下，仍自行決定投「抗議票」（protest votes），那又如何規管？抗議票是很普通的民意表達方式，大致分四類：白票、填寫不完整的廢票、污損的票，以及自行填寫非法定候選人名字的票（write-in votes）。最後一種票，洋人常常填上「米奇老鼠」或「唐老鴨」之類名字，從未聽過是犯法的。

在西班牙和荷蘭，投白票非但不犯法，還被視為「有效選票」；在哥倫比亞和蒙古，白票太多的話，整場選舉更要作廢，須砍掉重練。怎可能被視為「操縱、破壞選舉」呢？當然中國人不吃這一套，何謂「操縱破壞」，「依法」由人大詮釋，我並無異議。我只擔心執法問題——自行決定投白票、長者不小心投廢票、叫人「不要投白票」⋯⋯犯法嗎？

對，官方答案是「不要試紅線」。你也不要想像北極熊。