2017年特朗普曾提出一萬億美元基建方案，但祇限於紙上談兵，特朗普的優先大計是削減公司利得稅，由35%減至21%，令商界大悅之餘，復催谷股市狂升，提升特朗普魅力。但減稅令政府收入減，普朗普政府知道財政赤字太大，基建大計缺乏資金，於是以後不再提。如今拜登加碼至2萬億，銀紙主要來源是增加稅率，欲把特朗普減輕的稅率還原過來，商界自然不滿，共和黨議員於是傾力拉攏商界，合謀推倒拜登的基建大計。

拜登幕僚聲稱，加稅至28%之後，美國利得稅率還是低於OECD（經濟合作組織）的平均稅率，商界反對的理由不足，但那有一個CEO是喜歡加稅的，加稅降低稅後盈利和每股盈利（EPS），即使P/E不變，股價還是會下跌。加稅從來都不會有利股市，但加稅後得以實行的基建方案卻能向實體經濟注入龐大資金，特別是道路建設、火車路線、偏遠地區興建寬頻，向半導體業注資500億美元，向R&D增撥一千八百億美元等等，會長期提升美國的工業競爭力，維持美國先進科技國的地位，若單為華爾街着想而反對拜登方案，美國商界實在無遠見。

拜登為防共和黨的政治攻擊，特別指明他的二萬億美元基建大計是為了與中國競爭和We’ve got to prove democracy works（證明民主體制可行）。中國每每宣傳中國習近平特色社會主義體制有效用，中國人對中國體制有自信，比美式民主體制優越，實質表現是在國家資本主義、權力集中一黨一人的體制下，能培育出與美國抗衡的科技、國防工業，和人均GDP迅速飆升。於改革開放40年後，達成了四個現代化（工業現代化、農業現代化、國防現代化、科技現代化），這個體制不容許異見異議，堅持一黨專政，共產黨地位不容挑戰，愛國者必須聽黨話，跟黨走。楊潔篪在阿拉斯加所說的中國有自由民主，就是那一套。現在拜登在美國推動基建方案，不止經濟上把美國帶回1960年代甘迺迪詹森時期；也有政治內容，就是視今天中國如1960年的蘇聯，當年與蘇聯展開太空競賽，今日是與中國經濟國力競賽，美式民主制度與中式一黨獨大制度競賽。在這一個層次，共和黨人很難反對，故此只能在稅率方面計較，現實效果是特朗普黨友無意中成為習近平的盟友。