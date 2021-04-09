以前看驚慄片，突然捶胸的音響，失驚無神的危難，狂妄無情的襲擊，恐怖無助的氛圍，都看得面不改容。近年心血少，轉看糖衣劇，確保心跳規律，心理平衡，所以沒有看〈屍殺列車〉及其續集的勇氣。

現實生活中，避不了突然來襲的驚慄，令人嚎啕大哭的場面。台鐵太魯閣列車事故，恐怖的固然有橫禍，還有人心。

肇事的工程車負責人在案發現場作壁上觀，對死傷枕藉的場面，談笑自若，場景更令人不寒而慄。

一時間，我以為這位工程車大叔是卡繆（Albert Camus）〈異鄉人〉“L’Étranger”中的莫梭（Meursault），不過，如果這位李大叔是莫梭，那中國人便是存在主義鼻祖了。

讓我說個故事， 30年前，我天亮才回家，廣播道口見一老婦伏在地上，頭部附近一灘血在溢流，相信是給貨車撞倒了，一個雕龍雕鳳的漢子，赤膊從司機位跳下來，挺胸昂首，來回氣定神閑拿着細龜電話與人通話。

第二則故事也是30年前，我在尖東一條T形路轉角，前面有車所以停了，右邊有架旅遊車的司機一面與路上某人說話，一面溜前撞向我的右車門，議論時我提議報警，他說有同事報了，半句鐘後，他同事來了，看了現場，覺得形勢對自己有利，才氣定神閑地報警。後來上庭，我踢開了叫我認罪了事的大狀同學自辯，向法官說，如果是我搶線，車身花痕會在前面，如果是他撞過來，花痕便會在後面，作供的警察也確認這觀察，我贏了，也是科學和常識贏了。當年的警察和法官，都是誠實和理性的。

那年代，我們都受過人道主義的薰陶，惻隱之心，有公德意識和責任， 因少時讀過荷蘭少年，夜間偶然發現堤壩有漏，徹夜堵塞守護的故事。就算後來要讀尼采、沙特、卡夫卡等卡繆的同路人，懷疑上帝已死，對世界疏離，不過，像莫梭，還曉得為個人錯誤負責，從容就義。

太魯閣列車事故，交通部長即說請辭，後才說於善後辭職。部長負責制，大概源自基督教的概念，凡間人犯了罪，上帝派自己個仔來孭鑊。

凡西方有的，我們例必早就有。傳統家庭中大仔責任最重，家中有少的不懂事，犯錯，老父會向大仔問責，我成長中身歷其重，荊痕纍纍；這偉大傳統源於〈易〉，以父為天，長子為雷，那個卦叫做「天雷無妄」，是無妄之災的意源，數字上是六和三。 但我們就是沒有發展出現代社會的問責制。

有國學大師說過，中國比西方優秀，就是從來沒有宗教戰爭，我的幾個朋友，有讀國學的、有同門的，都認同，好像說，西方人愚蠢，為虛無飄渺的事打餐死，但為了爭食，爭地盤打仗則無妨，甚至天公地道。

呀！再講個故事，年幾前，坐的士經錦上路，在後座看手機中一抬頭，見一少女從路中撞向車右側前，跌倒了，很快又爬起來，我和司機都下了車，着她坐在路邊，並召救傷車，幸好車不快，人應沒事，但附近幾個村漢出來了，喝令司機不對，很懾人，少女說她的耳機掉了，才知道她是帶着耳機過馬路的， 離十幾碼的紅綠燈行人斑馬線不用，少女失魂，司機大意，真的不知怪誰，後來我留下電話給司機，說要我做証人可聯絡。

半年後我又坐上了他的車，他說用了五千元息事寧人。

處事手法務實，撞到牛還是撞到人，都是可以協商的。

早幾年，朋友介紹看Elizabeth Gilbert的自傳體”Eat Pray Love”，後來拍了電影，茱莉亞羅拔絲演作者，我跳場地看了，跟她遊意大利、印度、印尼，排序即是Pizza， 咖喱和沙嗲，還有型男靚女、名勝風光，亮麗畫面。

西方有些評論，Elizabeth Gilbert吃飽飯沒事幹，所謂追尋心靈境界，不過廉價販賣東方探奇，是淺薄的新紀元主義（new age），膚淺的左膠行為。我奇怪的是，伊利沙伯為甚麼這麼不俾面，尋找東方大師，只去印度、印尼。

和同學們談起，大概是我們真的沒有Pray，至於Love也可能只有Sex，所以生命力超強，歷史超長，皆因生活得務實簡單，如動物般單純，齒噬。

我們是世界唯一具有向動物大規模學習和取經的智慧民族，虎鶴雙形、蛇形刁手、白鶴、鷹爪、螳螂，叫演禽，近則流行以狼為師。