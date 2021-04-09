新任廣播處長李百全，閹割技術一流，把港台當自己豢養的狗，進行絕育手術，針對目標百發全中，果然不是浪得虛名。

整頓港台，變成整蠱員工。 不只非合約員工朝不保夕，拍好的節目不斷要抽起，則工作成果也不知道能不能廣為傳播。有這樣的廣播處長，還何須要廣播，不找警務處長兼任，也一樣忠誠勇毅。

最折磨人的不是面對，而是未知。很難想像，編導撰稿主持收音打燈拍攝，卻不曉得拍完後會不會白做一場的心情。傾盡全力而反應冷淡沒關係，甚至犧牲掉飯碗也不要緊，不知道能不能過關，關係就大了；要保持製作初衷，還是揣摩處長心意，以博取節目出街資格好呢？這樣忐忑着計算，斷不會有好作品。

寫過那麼多歌詞，很明白要估計製作人歌手企劃等人收不收貨，只想着能順利錄音，不但顧不得自己喜不喜歡，連大眾都不會喜愛，不能放心放手創作，不如不作。要經過不短時間，累積不少經驗，才能調適心態，忘記之後有重重關卡，豁出去再算。

評論時事主持人心情也一樣，頭上懸着一把叫「觀點平衡」的尚方寶劍，一邊說一邊想着有沒有失衡，這是在表演赤腳走鋼索嗎？什麼叫評論？「與另一種觀點不符」，即是要走混搭風，包含所有觀點，就不是評論，是新聞報道。

但是港台前線員工處境更誇張，唱片公司不用我的「東西」，頂多不付錢或是給個潤筆費意思意思，斷不會要我自掏腰包賠錢，說我耽誤了他們的製作進度。

編導為節目搜集資料，查冊查到被查，做節目做到上法庭，又居然罪成，事件本身已可以上瀛寰搜奇之類節目。製作人如今要面對新玩法，節目若要抽起，要自己賠製作費，處長這一大手筆，寫下打工血淚史詩新篇。

虧他想得出這公務員條例，失職者要扣薪賠償給公帑，還有誰肯打這份工。鄭月娥抗疫無功、推銷科興疫苗未如理想，不知禮賓府內的現鈔，有沒有需要搬一公斤到庫房？對港台員工來說，留下來，果然比離開更艱難。

人說司馬昭之心，路人皆見。司馬昭隱忍多年，一步步閹割曹魏政權，如今李百全不顧公論、不忌憚民心，上任個多月就一口氣大肆屠宰，只是董卓格局，大搖大擺直把港台變央視。解僱公務員比較麻煩，勸退不如逼退。不准節目參賽，拿獎了耶拒絕領獎，光是這招，李百全就值得拿新聞大獎，港台沒節目，大家只有在新聞上看見港台。