「唔，這個女子也算長得漂亮——」

「屍體吧了，一切都成過去，還談什麼漂亮不漂亮？」L748m接連「索——索——」兩聲，把眼珠的精華盡收肚腹，才不理其他禿鷲的回應。

反正這回牠得勢，因為有任務。

其實「禿鷲會」每個成員都有任務，政治或是經濟，交通或是教育，金融或是法治……破壞一切收拾一切「完善」一切統治一切的組織任務。

牠們問：「你這兩天飛哪兒？」

「去一個將會發生重大交通事故，列車出軌、追撞，超過50人死亡數百人受傷的現場。」

「將會？」

「是的。」牠道：「我到了，就『將會』。」

新聞也將會報導，是台灣花蓮的太魯閣……這樁慘劇，當然有很奇怪、詭異、疑點重重、冷血鋪排的背景，「意外」真的是意外嗎？

世界上不少「意外」，也真的是意外嗎？或是陰謀、諜戰、手段？培訓？那麼多斷頭、殘肢、腦漿、血污……黑暗之後迎來光明？「禿鷲會」的任務豈是一般蠢人明白的？這只是其中一項而已。

「對了，」J23WZ邊吃腐肉邊問：「cd55s不是你同一戰線吧？」

——怎會？分工都很精準。

cd55s早就到了美國。

在幕後默默操控全世界的多個（十多個、廿多個）神秘組織，各自瓜分了地盤和利益，最後必會互相吞併、吞噬。

美國總統拜登身後，不也有一雙禿鷲的眼睛，深沈但喜悅地注視着這老人家嗎？

「禿鷲會」成員有多種慣用的方式……

（明續）