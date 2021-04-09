北京朋友清明節放了三天假，精神爽利，一大早打電話來跟我八卦台灣領導人的身家，什麼蔡英文有港幣一千四百多萬，國民黨主席江啟臣銀行裏有港幣五百多萬——諸如此類，說了一堆。我問他是怎麼知道的？他說是翻牆在網上看蘋果日報。

我說你怎麼這麼有閒心，連台灣領導人有多少身家都去關心。他說，我關心國家大事嘛！我便開始糾正他的思想：中國人關心國家大事，應該關心國家要你關心的大事，國家沒讓你關心的事情，就不應該去關心。凡是要翻牆才能關心的事情，都是國家不讓你關心的事情。就像這一樁台灣領導人公佈身家的八卦新聞，你一個北京人關心來做什麼呢？現在壞人這麼多，愚昧的群眾更加多，如果人人都像你這樣知道了台灣領導人的身家，萬一其中有些居心不良的壞人，從這件事上產生了聯想，興風作浪說要學台灣那一套，讓中國官員也公佈財產身家，這不但事涉國家機密，簡直破壞國家安全，這麼嚴重的後果，你沒想過嗎？

說到這裏，電話那頭鴉雀無聲，估計北京朋友在我的教育下受了極大的震動，說不定已經在動手刪除VPN翻牆軟件了。畢竟朋友一場，為了緩和一下他的情緒，我又說，公開透明身家財產不是不可以，但要看人，比如中國的一眾資本家如馬雲、馬什麼騰之類，就一定要身家透明，連家住哪裏也要公開，這就有利全國人民監督，讓大家都可以在心裏替他們算身家計房產，萬一有天又號召打土豪分田地了，便可及時行動，直衝目標，一擊即中。所以在中國，身家財產不是不可以公開透明，但一定要看人，這就叫政治覺悟！話到此處，電話那頭依然沉默不語，我猛然想起這位北京朋友也略有些身家，二三十億上下，難怪一聲不響了。