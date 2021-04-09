警員去旺角掃黃查牌，發現其中一個召妓者乃同僚。同僚召妓，本來也不是甚麼新鮮事。問題是這個隸屬機場警署刑事調查隊（CID）的召妓警，在旺角翻雲覆雨的時間，撞正機場警署下班時間。他理應身處東涌，不知怎的竟移形換影到了旺角。

有趣的事情發生了，掃黃組並沒有因為撞正同僚而徇私，反而追查下去，查到召妓警與同隊2男1女同袍手足情深，齊齊蛇王。

首先要讚一讚香港警隊，真是一支充滿創意的創作隊伍，雖然警員犯法、犯規、違反紀律的事件屢見報章，常爆常有，但像我這樣的吃花生者每次看到忠誠勇毅們的新事蹟，還是覺得振奮，一點也不覺沉悶。因為他們創意無限，不斷發明出新的犯案方式、犯規故事。倒令我有少許期待，想看下一單犯罪或犯規案，警員會做些甚麼。

其次，要讚一讚在這件事上去旺角執勤的掃黃組表現專業，剛正不阿，不徇私，不包庇同僚，不但同僚蛇王無情講，更連其他的蛇王者也一併捉到。

第三，要讚一讚警隊紀律嚴明，同一個小組的警員齊上齊落，共同進退，很有團隊精神。機場CID小組一起蛇王。而前不久深水埗警署一個越南籍非法入境者被扣留期間，部分飾物不見之後被調包，涉嫌犯案的是報案室兩名警員，有金齊齊偷，感情真好。