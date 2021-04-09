國安法首案被告，因為騎一輛插着「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，被控「煽動他人分裂國家罪」。近日高院開庭，處理專家報告的爭議：原來控方有意呈交嶺南大學歷史系教授劉智鵬撰寫的報告，可惜「專家證人」資格成疑。

控方在庭上透露，劉智鵬在報告解釋「光時」口號字眼的歷史背景及古代釋義，並舉例說明語言文字也可以「分裂國家」。最有趣的，是劉智鵬指被告騎的電單車，插有「光時」旗幟，猶如「古時戰士插上戰旗，騎馬上戰場。」

一見電單車插旗，立刻想到戰旗戰馬，立刻想到分裂國家，彷彿魯迅所說的：「一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到雜交，立刻想到私生子。中國人的想像惟在這一層能夠如此躍進。」

然而劉智鵬貴為御用史家、董建華欽點的《香港志》主編，光靠發揮中國式想像，怎擔得起「專家證人」重任？如果他是文學家，尚可談談旗的隱喻，但史學家只能講歷史。請問哪朝代的戰旗是這樣子？「光時」旗可有漆竿、鎞首、錦帶腰、火燄腳？史上一人出兵的例子，是楊過擊殺蒙哥嗎？9up都有個譜吖，磚家！

可笑劉智鵬費盡心思寫的報告，連國安法法官也嫌棄。法官指「光時」口號自2019年6月起已廣為人用，「並非日常生活以外的語句，為何要依賴專家證人？」又質疑古代釋義跟案情無關，無法協助法庭。我不知劉智鵬有何高見，但從古義理解，「光復」即「恢復」，尤指國土被外敵侵佔，要收復山河、回復舊貌。但眾所週知，2019年抗爭人士並非要求香港「恢復」梁振英時代、97前甚或鴉片戰爭前舊貌，所以「光復」根本與古義無關，「革命」亦然。

有史德史識的學者分析「光時」口號，似乎只能得出一個結論：口號有語病，或至少是語義不清。真要解釋這八字，最合理是運用「以經解經」原則，透過常與「光時」連用的「五大訴求， 缺一不可」來說明「光時」具體語義。但「五一」內容有哪一條是「分裂國家」？沒有。

很想知道劉智鵬這位歷史專家，午夜夢迴，有否想過歷史將怎樣評價他？