4月4日兒童節出生的朋友是晚請吃飯，飯後回家在停車場泊車之後，已九時過後，漫步經過某屋苑某座，只見兩三批人自大堂走出，互說再見，想來是親友趁假期到屋苑參加家庭聚會，吃過晚飯後到停車場取車。幾批人之中，見一相識，這位A君挺眼利，認出戴口罩的住客是左丁山，走過來打招呼話：「不妨同你講聲，我就快去英國，今晚有緣碰到，就此拜別。」左丁山自然明白他去英國的意思，還是多口一問：「你們家人今晚有離別宴？」A君云：「四家人今晚共聚，暑假後各奔前程，不知何時再有家宴了。」言之令人傷感，A君家多專業人士，各有專職，下一代孩童平時共同玩樂，怎知一下子便各散東西，離開家鄉香港，各散東西，理由不用多說了，你懂的。

回家後想起三月中與朋友M吃午飯，談及移民，不知現時情況怎樣呢？於是給朋友M短訊：「你現處何方？走了嗎？」朋友M很快回應：「現已到了英國，還在隔離檢疫，下星期便可出外。入境很順利，移民官對入境香港人很友善。」

與朋友M相識多年，想不到他如此輕鬆，說走便走，甘心放棄一份薪高糧準的高職，拿着BNO單身上路，飄然而去，單身漢子沒有家庭包袱可有此自由。

打死也不走，留在香港等升官發財，志得意滿者大有人在。所謂一朝得志，語無倫次，選舉制度既已「完善」化，竟然還有人恐懼市民投白票，「提出禁止白票論」，「煽動投白票會觸犯國安法論」，「與外國政要拍照唔駛諗論」，更有「完善選舉制度之後，還要完善傳媒論」，真是荒天下之大謬。香港女士素來威風，特區政府常秘之中，女士特多，佔壓倒性人數優勢，中環的銀行界、法律界、基金界、公關界和市場傳訊界，女士勢力銳不可擋，十分值得男士尊重尊敬，但在建制派內最多說話的林鄭氏、潘鄭氏、范徐氏、梁婦人、譚婦人、林屈氏、施潘氏、王梁氏、袁容氏等等，這九位香港著名女士每次有嘢講，不少人便驚到腳仔軟，頓然冒起移民之心！

次日，收到會長Y來短訊，幾位校友，當公僕的兩位賣了樓，預備學期結束後便攜帶子女移民，問要不要參加一個farewell dinner，左丁山怕到時易生情緒，不參加了。