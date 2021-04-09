比較年輕時也認識見識了不少被稱為青年導師的人物；與如今不知從何時開始，也許從中國大陸傳過來的風氣，逢人就一叠聲的稱呼老師，這稱呼總不會錯，人之患好為人師、三人行必有我師，言必稱師好過另傷腦筋去想其他什麼叫法。

而青年導師級的人馬與今日被隨口叫老師的自是不同，現代的KOL庶幾乎近矣，本身學識過人，思想敏捷善於分析，在網絡上掀起聲浪賺取那麼多粉絲，至於如何運作誰來操盤非普通你我所能知，而偶像與粉絲間如何互動；不同派別的偶像與偶像之間粉絲與另一批粉絲之間又如何掀起論戰罵戰，這種種恩怨情仇一向不知道也從不關心，人微言輕者對意見領袖少知少是非。

最近引人關注的一個話題是有位重量級的KOL變賣不動產離開此城了，不知何時回歸；也許不打算回來了，本來這是一件尋常不過的事，是個人仍有走的自由時的選擇，不知如何竟傷透了他那批粉絲的心，同路人之中不少曾是受到他的感召，沒想到在此時此刻被他撇下。

什麼叫此時此刻？被遣返的手足兄弟也許走不了，曾受過他的感召粉絲群；曾為他心潮澎湃夜不成眠而選擇了一條不歸路；而比他年長的那批民主先驅正在蒙難；被禁錮被審判前途未卜，而這些鬥士們正準備從容做楚囚為理想信念慷慨就義；他們永不間斷的付出，從不計較個人得失，也不在乎有多少粉絲封他們為偶像，在可以選擇之時更從未想過一走了之。聽說準備效法一走了之的KOL大有人在，一切都無問題，只是時窮節乃現，別有用心的假情假意， 快看清楚了！