接二連三收到世界各地朋友慰問，祝福住在巴黎的我早日脫離疫海，道謝道得多，開始推敲他們為什麼不約而同菩薩上身，一改昔日只掃門前雪作風，紛紛對鐵塔下的飄零孤雁產生焦慮。照計法國超越英俄成為歐洲第一疫國已有一段日子，尾隨美國巴西印度名列全球第四，要施贈同情應該早就寄上了，莫非路透社或者法新社這幾天大量發佈那兩單國恥級新聞，成功搶奪了他們眼球？於是拋出包裝精美的話題試探，「唔使擔心噃，我冇約靚仔政府發言人Gabriel Attal食飯」和「唓，驚乜唧，我又唔係教友」都絲毫沒有反應，可見法式家醜並未在海外發酵。想深一層才恍然大悟：肯定因為他們置身的地頭形勢大好，就算尚未清零也漸露曙光，鳥語花香就在拐彎處，所以撥得出時間關懷仍然蹲在十八層地獄等升降機的可憐蟲。載浮載沉時誰不出盡渾身解數自救，根本不會有暇兼顧路人甲乙丙，只有上咗岸先至會噓寒問暖，太好了。

唉，一處鄉村一處例，紐約的K甚至不知道法國人活動範圍只限住所周圍十公里，問我怎麼不搭順風車到海灘享受陽光，得悉真相不禁O嘴。唯有解釋：「十公里其實很鬆動，第一次封城是一公里！」「吓，咁嚴點解仲殺唔死病毒？」「鬼咩，周街啲人戴罩打出個鼻，仲要成群結隊出席秘密飯局，你話有冇符嘞？」奉公守法的良民日日三餐公仔麵，卻原來生意頭腦靈活的搞手偷偷開設了地下餐館，網上招徠同道中人大魚大肉，電視台派間諜混入虎穴直擊，派對主持還沾沾自喜，說與會嘉賓包括三數名高官哩。