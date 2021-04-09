去年壹傳媒大樓遭二百警察圍城查封後，引來了一波「撐蘋果」的廣告浪潮。我認真翻看過那逾千個廣告，當中過半都由坊間素人募集，設計有直白的有隱喻的、有祝願式也有詛咒式，且不論半版廣告抑或全版廣告，出現頻率很高的是這幾個字：Save 12。到我真正接觸了其中一些賣廣告的人，他們有人以校友之名、以行業之名，或以某區街坊之名受訪，然訪問去到最後，這些人總不會漏掉的說話是：「請肥佬黎撐住」，以及「不要忘記十二港人」。

被送中的十二港人，一直是香港人的心結，只是此時此刻的形勢，我們已幾乎失去了任何表達支持，關注和憤怒的途徑。十二人當中的八人，上月在深圳刑滿後被遣送回港，惟李宇軒一直下落不明，其家人向懲教署及警方查詢，竟獲懲教回覆指「查無此人」，警方則指不知其去向。直到前幾天，李宇軒才終於現身香港法庭，就其國安法的控罪提堂。

他拒絕了家人為其聘請的律師，卻平地一聲雷出現了聲稱由李宇軒指派的律師。被拘留的李宇軒為何能認識並指派一位叫陳天立的事務律師，再由一個叫羅達雄的大狀代表？而這位於中國人民大學取得法學碩士的羅某，兩次被律師公會裁定行為失當，曾遭吊銷執業資格。法庭上記者金睛火眼，想從被告欄中李宇軒的眼神或肢體動作，得到來自他自主意願的訊息，卻沒得到任何頭緒。李宇軒，你究竟發生何事？你究竟經歷了什麼狀況？

退庭後記者一直追住那位叫陳天立的事務律師，追問他是否官派律師，當然不會問出什麼，但記者還能夠做什麼？香港人需要知道，法治崩壞到哪一節，以致一個尚未有罪僅被還押的人，可以完全被斷絕與外界的交流？官派律師這些大陸式的劣行，終堂皇的登陸香港，可恥可悲。