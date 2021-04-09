去年開始，不少同事相繼辭職，都是因為計劃離港。朋友之間閒談，也免不了觸及去留；聽說這個夏天，將是別離的高峰，為的是孩子暑期後開學。臉書彈出一個攝影師的廣告：「最近好多family搵我影相，都希望喺相片裏面記錄低香港最值得佢哋紀念嘅地方⋯⋯」並附有幾張客人一家四口有大有細在中上環街頭留影的樣辦相。

在這樣的背景下，儘管入場前已知道，定名Ciao的RubberBand演唱會以散聚為題，但即使做足心理準備，仍然被殺個措手不及。自問喊點不特別低的我一晚之內幾度淚水決堤，癲婆一樣一面扯蝦一面跟唱。

未到中場，《漫長》一起歌已嚟料，但要命的是之後的《睜開眼》。轉眼那已是九年前的歌，2012年RB在反國教集會唱過，「蒙住兩眼，迷信煙花未散⋯⋯」。我記得《蘋果》當年出過一張海報，相中交叉雙手（反國教手勢）的模特兒同事用紅布蒙住雙眼。那時學民思潮還未解散，黃之鋒還是15歲的中學生。

「無懼睜開眼…」唱的原本是有關覺醒，但來到2021，當光柱把舞台變成囚籠，籠中四子猶在唱：「⋯⋯尚在夏季那夜燭光照樣/寧願抽身搬家飛到遠方避世嗎/回望那獅子山/還是會牽掛⋯⋯」如此時空，這歌彷彿換了另一重意義。

6號在台上說：「呢首歌已經越嚟越難唱落去，但只要仲有機會，我哋都會一直唱畀大家聽。」無法閉眼假裝歲月靜好，不如睜眼直視世道現實，無論如何惡劣艱難，仍然選擇堅持下去；就算台上的人陸續離開，只餘下我們幾人。這是2021年RB給香港人的啟示，換個老套的說法：勇氣不是無懼，勇氣是當你認定世上有些東西值得你一生追求，那即使恐懼，仍然堅持。

我是聽頭場的，不少觀眾亮起手機燈光。據說6號其後的場次呼籲觀眾關燈，以免破壞漆黑中籠牢及曲終光明重臨囚籠消失的舞台效果。事後想，或許錯有錯着，這光不就如送車師的手機燈光一樣，籠內人看來就是一顆顆十二芒星（何桂藍語）。留一口氣，點一盞燈，有燈就有人。

準備遠走的朋友說，看完演唱會「未離家，已鄉愁」。對呀，聽到「我哋係嚟自香港嘅Rubberband」想哭，聽到「送畀香港呢片土地」會哭，到阿偉說「年輕人冇得選擇好慘。香港小朋友、年輕人加油！」又哭。

到RB第一次公開唱的《Ciao》，大鑊。

「…時代拆散

才道別那樣難

…

直到你我不給分隔

在剎那相擁 髮早白

上次那未完堂課

餘下半段副歌

後續年輕的詩 可不可

再見不要計時間

活着去抵抗 世界荒誕

…

說了再見 約定再見

就會再見」

我聽見後面有人大叫：「煲底見。」我應該不是哭到幻聽吧。