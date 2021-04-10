到了香港，第一件事就是請六嬸為我做幾件西裝，大概是六先生見我在日本時穿得寒酸。

記得是在尖沙嘴的一間西裝店，六先生穿的都在那裏訂製，六嬸為我選了好幾套料子，是Dormeuil製品，後來才知道是最貴的。

接着便被安排入住影城宿舍敦厚樓，門外有塊基石，是由當年以港督戴麟趾奠定的，六先生的交遊廣闊，連建一宿舍都能動用到殖民地的最高領導。

敦厚樓分兩座，也叫第三和第四宿舍。第四的是一座七八層樓的單身公寓，讓男演員和職員居住，第三宿舍則是大明星大導演才有資格住得進去。

記得有何莉莉和張徹、何夢華等人，岳華也住在裏面，我對面的房子本來是分給傅聲的，但他是富二代，在附近有大別墅，就讓他的好友武師林輝煌住在裏面。

林輝煌是閩南人，和我用福建話交流，那時候片廠裏面有個福建幫，很多人都是由閩南來香港的，大家都只用粵語，我來後鼓勵眾人說閩南話，比較親切，結果成為福建幫的幫主。

因為年輕，認為睡覺是浪費時間，我從在日本那段時間開始就遲睡早起。六先生知道我的習慣，一起身，六點多鐘就打電話給我，也不是全為了工作，什麼都說，看了什麼老電影忘記了片名，就要問我，我雖然別的事記性不好，但一談起電影來，什麼都記得。在新加坡當中學生時，已經編了很多冊紀錄片名、導演和攝影師的資料。當年很少電影百科書，也沒有Google，一查起來不方便，就做起這份工作，可惜沒有留下。

六先生一問我即刻能夠回答，他笑說我是一本字典，說出片名後他就打電話到各家外國公司拿拷貝來看，看完喜歡的也當然借用了。

習慣養成後，六先生差不多每天一早來電話，我要比他早起才能清醒，晚上又要和岳華及其他友人喝酒，一天只睡幾個鐘頭。

當年的影城像一個大家庭，到了晚上拍夜景，導演們為了方便，也用影城附近的建築當背景，記得我第一個晚上住入時睡不着，就散步出來看拍戲，大量的臨時演員當中有很多熟悉的面孔，像妞妞的媽媽也參加了一份，她說反正沒事做，賺一點外快也好。

影城到市區有一大段路，門外有一大片空地，停了多輛福士的九人車，這就是交通部了，出入全靠這些車子，沒有冷氣，到了夏天頗熱，但也沒聽過什麼人投訴過。

大明星當然有私家車，最突出的一輛跑車卻不是明星的，而是屬於日本攝影師西本正，他買了一輛福士的跑車叫Karmann Ghia，當今看來是架經典的古董車。

但和六先生的座駕比起來一點也算不了什麼，在影城入門後轉左，就是他的房車收集處，多得放不下，其中勞斯萊斯就有多輛，其中一架有兩個引擎，一個壞了就由另一個發動，永遠沒有死火的可能。

另一架Cadillac Escalade也是經典車，不過美國車都左邊駕駛，香港的法律只容許右邊的，那怎麼辦？

六先生笑着說：「我打電話向他們買右邊駕駛，他們說只能訂製，但一訂製起來就最少得做十輛，我說沒有問題，他們就做好了運來。」

「一個人用十輛幹什麼？」我問。

六先生說：「運來後我召集了九個朋友，一人買一輛。」

車雖然多，但六先生喜歡的還是那輛勞斯萊斯，他一上車就打開報紙來看，從來不浪費一分一秒。六先生本人住在同一條清水灣道的井欄樹的公寓中，地方不大，但他說住慣了舒服就是了。

到後期，有地下鐵時，六先生一遇到塞車，就跳下來搭地鐵。一個人，不怕有綁匪嗎？有人問他。六先生笑着說：「大家以為我一定有保鑣，不敢動我。」

沒有人敢綁六先生，但綁了他的兒子邵維鍾。有一天，六先生和我在試片室看戲，忽然電話響了，從新加坡傳來消息，邵維鍾被匪徒綁了票。

「要不要停一停？」我問。

「繼續放映好了。」六先生一點也不動聲色：「綁匪要的不過是錢，有錢就有得解決。」

我從來沒有看過那麼鎮定的人。

大家都想知道後來怎麼解決，邵維鍾這個人也全身是膽，歹徒綁去後他被藏在車尾箱，一路顛簸時鎖鬆了，他就等紅綠燈時打開車尾箱逃走。

「他們沒下車抓你？」後來我遇到他時問。

「我已經逃得遠遠，他們也跳下車向我開槍，我就學着電影裏面Z字形亂跑，他們的槍沒打中我。嘻嘻。」他事後還笑着說，真有其父之風。