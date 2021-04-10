關於新疆維吾爾族集中營，中共說法與其他國家的說法是兩個極端，中共說是再教育營，用來做職業培訓，西方國家說是洗腦基地、種族滅絕集中營。

到目前為止，除了從新疆逃出來的人，向外界透露自己的遭遇之外（BBC做了一個節目，曝光內部文件，採訪了當事人），還沒有任何外國機構實地做過調查。最近聯合國人權理事會準備安排做實地調查，但人權理事會是否公正獨立，本身已是疑問。

電視上所見，新疆人在課堂上課，齊聲朗誦，載歌載舞，中共安排新疆人公開接受採訪，解釋新疆人的美好生活，又被揭穿假冒身份。明知都是假，但一日沒有自由採訪，就很難證明它是集中營。

還好有一樣東西可以判斷，那就是常識。

我就當你是再教育營，為維族人着想，培訓他們一些謀生技能，用心良苦，但既然是培訓，應該都是自願的吧？我希望接受培訓，我就報名參加，我沒興趣或唔得閒，就可以不參加。或者，我昨天有興趣，今天我又想打退堂鼓，那也隨時可以回家——常識是不是如此？

在香港，你要接受某種培訓，不但絕對自願，而且還要交費，沒有收費，誰咁得閒去培訓你？培訓需要成本，要付教師薪水，要租場地，他又不是你老豆，他吃太飽了付錢去培訓你？

新疆再教育營要不要收費我不知道，但一個培訓基地，建了高牆，架鐵絲網，進去是強迫的，進去後還不准出來，逃跑要受處罰。政府這一份好心也好得太過份吧，不但要幫你提高職業技能，你不接受這份好意還不行，天底下有這種培訓嗎？

一個培訓中心應該大門常開，學員行動自由，願來即來，願走即走，現在看到的教育營卻十足是一個監獄，裏面關了一百萬沒有人身自由，還每日要笑臉迎人的囚犯，這也太超出我們的常識了吧？

把門打開，看看還有幾個人留下，就知道是不是集中營了。