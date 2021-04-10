常年在藝術和文化領域工作的我，這一年和創意夥伴做了一款在Steam發行，面向所有人的遊戲。除了從零到有，一虛擬磚一3D瓦搭建這個並不存在的科幻遊戲世界，對我們來說一樣充滿挑戰的，是從藝術場域的體制跑出去，完全面向美術館以外的世界。

電子遊戲中我最喜歡的那部分傑作，總是讓我想起激浪派的惡作劇趣味和層出不窮的腦洞。選擇用入世的方法展現我們的遊戲，某程度上也是延續曾經先鋒藝術對系統規則的批判，力求抹去藝術和生活的邊界。但遊戲產業並不是無憂無慮的烏托邦，經歷了快半個世紀的高低起伏，遊戲世界本身也瀰漫着無處不在的權力，為它自己的規則束縛。如果說人類遊戲的本能還像《蚱蜢》作者舒茲所說的那麼純潔美好，那麼遊戲場域則似《元遊戲》作者派翠克和史蒂芙妮指出的，早就是新自由主義經濟裏吞吐自然的一環。

如何在兩個遊戲和藝術系統裏穿梭，在兩個系統裏創作，遵守或打破它們的規則，這是近一年來我們的功課。同時，也讓我們有機會將兩個系統彼此做為參照系，體驗和反思創作這件事情的歷史性和地域性：我們想被看到嗎？我們想被誰看到？我們接受市場的意志嗎？我們接受權威的意志嗎？我們堅持自己的意志嗎？什麼是創作的民主性？誰是創作的主體？創作中的自由如何堅持？創作中的不自由也是自由的一種嗎？藝術是什麼？遊戲又是什麼？它們真的不同嗎？這個不同是誰塑造的？

同一件作品，放在美術館中展出，其實早就限定了誰會來玩，誰不會來玩。在嚴肅的公共空間玩遊戲，本身也是一場表演。大家會擔心自己玩不好，佔據的時間太多。也有人沒有耐心等別人玩罷，打量兩眼就匆匆離開。如果這個遊戲在網吧被打開那又是另一番景象，能不能一起玩，刺激程度有多高，有沒有其他遊戲一樣好玩。而這個遊戲的使用場景換做私密空間，那可能聲音可以開到最大，慢慢玩，或是和朋友親人一起，邊玩邊評論。玩的地方不同，就已經決定了玩的不同。

遊戲是規則的藝術，但影響遊戲的規則，遠在遊戲之外。

電郵：allisoninheidelberg@gmail.com

逢星期日、一刊登