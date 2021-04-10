報載廣州「粵點泰斗」陳勛逝世，享年九十七歲，高壽。

報道說陳師傅對廣東點心貢獻巨大，我們今天常吃的糯米卷和炸両都由他發明。

炸両真是好東西。腸粉裹油條，外軟內脆，口感跟所有外脆內軟的食物相反，卻更有特色，若論相似，大概只有上海粢飯可比。但上海粢飯厚實簡樸，遠不像炸両那麼細緻靈巧。若是吃廣東粥品，比如一碗又熱又鮮的黃沙豬膶粥，要是少了一碟綿滑帶脆的淋上特製醬油的炸両，那必美中不足了。

據說陳師傅發明炸両的年代，正是中國口糧不足的飢餓時期，那時候中國人但求一口飽飯，於食物味道已經沒有什麼奢求，他竟可以在這種日子裏，將兩種簡單的食物合而為一，巧妙配搭，明明全齋，卻能令人吃出「葷味」的油潤，還有那麼過癮的質感，真是功德無量。寫想到此，我幾乎可以想像到當初人們第一次吃到炸両時的那種欣喜和激賞：好嘢！

如今炸両也發揚光大了，有的在外面裹了紫米腸粉，色澤絢麗，有的在油條中還塞了鮮蝦，富麗堂皇。都很好吃。但就像剛才說的那樣，如果有一碗本身已經滋味十足的廣東粥，黃沙豬膶粥、肉丸魚片粥、艇仔粥、及第粥，諸如此類，那還是要配上最基本的，也就是白滑的腸粉包裹香脆油條的炸両，淋上些店家特製的略帶甜味的醬油，那才是天衣無縫的絕配神品。