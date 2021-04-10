菲臘親王留下的金句，堪稱字字珠璣。因為他的妻子擁有過太多的殖民地，周遊列國，菲臘親王的幽默感，自然以豐富的人類學為首要的題材。

在這方面，菲臘親王的名句，可以與邱吉爾語錄平行並讀。前者幽默中見頑皮，論「智慧」不及後者，因為菲臘親王只是虛君，不是首相。

在巴布亞新幾內亞訪問，碰見一個在哪裏登山的英國女學生，菲臘親王笑問：「你還沒有被吃掉嗎？」（You managed not to get eaten then?）

有一次他說：也很想訪問蘇聯，雖然「俄國那些雜種殺了我家族裏一半人丁。」（I would like to go to Russia very much - although the bastards murdered half my family.）

中國人最聞名的，當然是被問及其中國之旅的觀感，他用一個字Ghastly來總結，而且遊長城遇到英國女學生，他打趣說：「別留在這裏太久，不然你回國眼睛就變小了。」

一九八四年訪問肯尼亞，一個土著婦女代表獻上禮物，菲臘問：「你真是女人，對嗎？」（You ARE a woman, aren’t you?）

菲臘親王的幽默，英女王從來沒有制止，或者制止無效。因此可以假設這是皇室另一面的人生觀。若哈利梅根之流不喜歡，當然可以放棄皇室頭銜退出，做一個真正的無產階級女鬥士。

菲臘親王是國際野生動物組織的名譽贊助人，可能受那句名言影響：「我見過的人越多，我越喜歡狗。」對於他看不上眼的人冷嘲熱諷，除了偶有狩獵，比較真正熱愛動物。在為救助野生動物籌募基金的一個餐會時他說：「有四條腿的除了桌子，有一對翅膀的除了飛機，能在水裏游的除了潛艇，廣東人都能吃。」（If it has four legs and it is not a chair, if it has got two wings and it flies but is not an aeroplane and if it swims and it is not a submarine, the Cantonese will eat it.）

這句話原出於香港人對中國飲食文化觀察之下的自嘲，菲臘親王譯成了英文在國際場合發揚光大，令人歡喜。只是需要矯正一點：廣東人也是中國人，廣東不是一個國家，所以Cantonese應該糾正為Chinese，而且嗜食蝙蝠和各類野生動物的武漢，已經證實了這一點。

這是菲臘親王所有金句唯一的錯處，以後海外華人若聽見外國人引述，宜主動矯正。