菲臘親王留下的金句,堪稱字字珠璣。因為他的妻子擁有過太多的殖民地,周遊列國,菲臘親王的幽默感,自然以豐富的人類學為首要的題材。

在這方面,菲臘親王的名句,可以與邱吉爾語錄平行並讀。前者幽默中見頑皮,論「智慧」不及後者,因為菲臘親王只是虛君,不是首相。

在巴布亞新幾內亞訪問,碰見一個在哪裏登山的英國女學生,菲臘親王笑問:「你還沒有被吃掉嗎?」(You managed not to get eaten then?)

有一次他說:也很想訪問蘇聯,雖然「俄國那些雜種殺了我家族裏一半人丁。」(I would like to go to Russia very much - although the bastards murdered half my family.)

中國人最聞名的,當然是被問及其中國之旅的觀感,他用一個字Ghastly來總結,而且遊長城遇到英國女學生,他打趣說:「別留在這裏太久,不然你回國眼睛就變小了。」

一九八四年訪問肯尼亞,一個土著婦女代表獻上禮物,菲臘問:「你真是女人,對嗎?」(You ARE a woman, aren’t you?)

菲臘親王的幽默,英女王從來沒有制止,或者制止無效。因此可以假設這是皇室另一面的人生觀。若哈利梅根之流不喜歡,當然可以放棄皇室頭銜退出,做一個真正的無產階級女鬥士。

菲臘親王是國際野生動物組織的名譽贊助人,可能受那句名言影響:「我見過的人越多,我越喜歡狗。」對於他看不上眼的人冷嘲熱諷,除了偶有狩獵,比較真正熱愛動物。在為救助野生動物籌募基金的一個餐會時他說:「有四條腿的除了桌子,有一對翅膀的除了飛機,能在水裏游的除了潛艇,廣東人都能吃。」(If it has four legs and it is not a chair, if it has got two wings and it flies but is not an aeroplane and if it swims and it is not a submarine, the Cantonese will eat it.)

這句話原出於香港人對中國飲食文化觀察之下的自嘲,菲臘親王譯成了英文在國際場合發揚光大,令人歡喜。只是需要矯正一點:廣東人也是中國人,廣東不是一個國家,所以Cantonese應該糾正為Chinese,而且嗜食蝙蝠和各類野生動物的武漢,已經證實了這一點。

這是菲臘親王所有金句唯一的錯處,以後海外華人若聽見外國人引述,宜主動矯正。