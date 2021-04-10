三月十五日，香港工聯會會長吳秋北上香港電臺，謂選舉制度不改，選舉就難以「穩定」。節目主持區家麟說：「選舉就是不穩定的嘛，難道要預知結果才算穩定？」吳秋北無法回答，慍慍然說：「你這是什麼態度？香港電臺是什麼立場？」區家麟不與爭辯，免了一場小風波。

又三月十八日，《大公報》繼續批鬥藝術發展局，只因該局曾資助香港民變紀錄片《理大圍城》的發行商。批鬥文稿引述愛黨導演高志森一段話：「我多次申請藝術發展局資助，才獲得幾萬元；《理大圍城》發行商卻獲九十萬元資助。他們排斥愛國藝術團體，薄此厚彼，居心何在？」且不說高志森其實曾獲藝術發展局幾十萬元資助，但「居心何在」、「什麼態度」、「什麼立場」等，簡直是文化大革命紅衞兵的批鬥口吻。

《小腆紀傳》卷六十四載：清兵入關之後，明宗室朱由崧稱帝南京，政治昏暗，江北四鎮軍閥劉澤清等不聽號令。左都御史劉宗周「嘗劾四鎮跋扈狀」，反遭劉澤清誣告「有逆謀」。兵部尚書史可法為鳴不平，劉澤清即質問：「可法駁議，是何居心？」有意陷人，就問人「居心」，暗示人家「謀危君父」，即今日所謂「反黨叛國」，這樣的誅心之論，誰都無法辯白。最後，殉國的是劉宗周、史可法，屈膝降清的則當然是劉澤清。

不講道理如吳秋北，不講事實如高志森，就算愛黨愛國嗎？