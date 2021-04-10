教育局將通識科改名為「公民與社會發展科」，課程內容刪除普世價值理念，削減國際議題，集中國情教育之後，《明報》（4月5日）將中二歷史教科書新版本與舊版本比較，發現香港教育圖書公司及現代教育研究社皆對原來課文有所修改，以求合乎內地要求之政治正確立場，譬如講鴉片戰爭，就刪除對清廷之負面敍述。

現在中學老師最危險嘅任務就係教中國歷史與公社發展，偶不小心，就會畀藍絲家長投訴到教育局，教西史講到法國大革命亦可能踩地雷，何況教到鴉片戰爭，辛丑條約！最近內地就發生杯葛Nike、H&M及adidas事件，愛國者將李寧牌波鞋炒高到十萬元人民幣，成為笑話，於是有報紙連繫到義和團事件，倘若香港學生上中史堂時問老師講解義和團，老師會否面青？實在不知從何說起，只好口震震咁講：「義和團扶清滅洋，係愛國組織，受八國聯軍殘殺」等等官方語言，若有學生唔生性，居然識得搵到《蘋果日報》4月2日E1版之劉細良文章：「義和團：歷史和神話」及佢介紹之歷史著作：「歷史三調」，又恐老師有口難言。有建制派人士及政府成日講維護公司董事私隱、車主私隱、業主私隱，要限制所有人／尤其是記者之查冊權利，但對教師及學生之私隱，卻似地底泥咁踩，居然建議在學校課室內裝置CCTV，監察老師學生言行，若果真係有CCTV在課室，中史及公社發展教師以後邊度敢鼓勵學生以不同觀點與角度去討論義和團、鴉片戰爭、六七暴動及89六四等歷史大事？

劉細良又抵死，在文章附錄當年義和團之大字報，教愛國人民殺洋人，內容如：「升黃表，焚香烟，請來各等眾神仙。神出洞，仙下山，扶助人間把拳玩。兵法易，助學拳，要擯鬼子不費難。挑鐵道，把綫砍，旋再毀壞大輪船。大法國，心膽寒，英吉、俄羅勢蕭然。一概鬼子全殺盡，大清一統慶昇平。」學生讀唔明白，可以請教學校老師，睇吓老師敢唔敢回答？以後香港中學生讀理科或者會好一啲，專心讀數理化生，是非少一啲，讀文科就麻煩到極，除咗中英數、公社發展之外，還要選讀邊三科或四科？中國文學、中史、西史、地理，科科有政治麻煩，本地大學文學院及社會科學院以後收生水平必然持續下降！