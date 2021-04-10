牠們一一以血肉漿髓營養成長，當然超越凡人——不是模仿，而是超越。牠們可以現有軀體「直接亮相」，也可以「化身」、「附身」、「奪舍」……

化作你我不提防又不覺察的同類；邪惡的靈魂附在某個人體行事；或遷移佔有一個個體，奪去其「家」以延續生命，進行各種勾當……

這些手法，或者手段，已是各神秘組織慣用的，也絕對奏效。大家懵然不知？但著書、發言、演講、接受訪問的前瞻者，不都一一把疑慮公告嗎？只是人類不肯、不願面對。

草木皆兵。草木皆禿鷲。

說是「劣幣驅逐良幣」？牠們自詡「良幣驅逐劣幣」呢，以完善世界規律和制度，邪惡的靈魂全都以此口號作包裝。

所以大家看到世界最強國，美國總統拜登不斷展示他的「老人認知障礙症」狀況，他沒有「癡呆」，但常「失智」。

正如一般78歲老人，上落樓梯可以連仆3次，場面尷尬？不止，即使在平整地面，若無欄杆扶手，也必須步步為營地走着，遲到早退，不知下一步要到哪？

他們總是問：「這些文件送到什麼地方去？」/「我究竟在那裏？」/「待會兒該做什麼？」/「不知你說啥但你說的很對！」/「管理這機構的傢伙是誰？」/「我是誰？」/「你是誰？」……迷茫慌張而且退化得充滿童趣。

副總統賀錦麗被拜登改稱「總統」，失智嗎？失言嗎？但，身後這女子眉開眼笑，而且早已進行「聯名」及「並肩」行動，旁觀他一步一步走進她及幕後組織的掌心──她每次握手，都乘機叩一下他脈門，他脈搏的跳動正是一個倒數的時鐘……

cd55s不負組織厚望。

（明續）