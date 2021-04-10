前天香港各處街頭，不約而同出現人龍罰企奇觀，據M回報，下班時間過後，人龍不動如山，最長達三小時之久，忽然集體懲罰阿布泰的人，先自行罰站，詭異之處，足夠上健力士紀錄大全了。

M沒事就會懲罰阿布泰一下，對於恨的忠誠程度，一時間用不上的「廢物」都爆買回家。這次恨不能立刻第一時間參與其中，比錯過那場自稱盛事的拳賽，更加遺憾的樣子，想必是一口鬱悶之氣憋得太久之故。

香港太多一窩蜂全力支持的壯烈大事，而盛事不一定要慶MJL成功爭取X交叉Y、慶KMYC週年，就一家雜貨家品連鎖店而已，商家在商言商，顧客跟老闆無親無故，因為營商「失德敗行」，有違法規，竟然跟着大隊去執法懲罰，上下一心，各師各法，可謂今年盛大怪奇事件。

同行如敵國，這次阿布泰違規在先，其他競爭對手不但沒落井下石，更火上加油，阿布泰聲明海關加油，他們反而替對手加油。有的將自家泡麵鴨血下架，請顧客稍移玉步到對手處買貨，有的甚至自行請客，憑違規對手單據，可用同等金額任意消費免找數，最誇張受髮型店，來送頭免費處理之後，賞無可賞，還另送一次焗油，這是跨行業跨界別全力支持。

不只我OK，你們先光顧他，而是付出真金白銀請客。一方有難，八方支持，是天災後的宣傳口號，這次是肇事店家闖出來的人禍啊。為保障市民身心安泰，進口貨品需有中英文警告說明標籤，因此大家都需要替海關加油，要全力支持搜查行動「一個都不能少」的精神。在百業蕭條之下，生意難做，也該讓路給執法嚴明。

投票是公民責任，先訓練一下排隊投票所需體力毅力，去排隊付款代有感情而不夠細心的商人受罰，也是公民義務。再次按曾國衛需要，呼籲大家千萬不要投白票；按鄭月娥意願，如果所謂煽動散播仇恨有罪，在此呼籲大家別以身試法，要保存有用之身去遵守法律，懲罰個別商家，等於私了，但是，私下針對性光顧看不過眼的商人，好像還沒有違法。支援對手，自己吃虧，違反過往香港生意人營營苟苟、錙銖必較形象而已，形象革命是好事吧。

M最後跟我說，她一定不能錯過那免費焗油，不是貪小便宜，是這小便宜內有大蒜頭。殭屍最怕蒜頭，為防止自己活得行屍走肉，好像無事可為，沒事敢做，用蒜頭來提醒自己，避免成為被感染成喪屍。我說，對啊，要苟存性命於盛世，好好活下去，此刻需要的不是洋葱，而是大蒜。