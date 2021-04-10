真是兩個極端，記得如今身陷獄中的肥佬黎曾不止一次的說過在這地方得到太多，當事業有成有能力後一心只想回饋；他所做的一切都從這一點感恩之心出發，一位虔誠的教徒每當匍匐之際向他所信仰的神祈求的是生而為人基本的權利應受到維護，他從來沒有什麼大道理也沒有口號教條，所有的是一顆嚮往民主自由的心；不僅他還有那些一一叫得出名字深受我們敬仰的專業精英人士。多少年來為香港的付出與一路走來的艱辛；明知不可為而為之的堅持，所得到的回報是什麼？如今所面臨的又是什麼？是可能失去自由成為階下囚，眼看着這些仁人志士今日所受到的，難道不覺得有所虧欠？倒是那些因為時勢而造出來的網路英雄，憑着豐富的學識無礙的辯才和精明的行銷本領帶來了人氣和財氣，前後這兩種人是完全不同的兩類人。

前一類人早已擁有了一切，但仍真心關心着民間的疾苦，為爭取人的權利而拋頭露面置個人安危於不顧，後一類人可說本來一無所有，因緣際會下的經營讓他們忽然擁有了一切，而就在此時此刻竟置自己的手足兄弟不顧，毫無愧疚即使是道義上的責任也置之不理；要何等堅硬如鐵石的心腸才可以這樣悄悄的走了，衣袖不揮、再見也不必說，更無任何交代一走了之。

如果說人生最可貴的財富是心安理得，最清白的關係是永不相欠，那麼偶像與粉絲之間是否也有道義上的責任，像那首古老的流行曲中所唱：如果你從前說的一切都是在騙我，那麼到今天你又該怎麼說。