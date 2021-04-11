買賣物業某程度上是一種心理遊戲，因為樓價是很高的賭注，賣家有很大的誘因來虛張聲勢，和避免提及對自己不便的事實。英國地產經紀只收取賣方的服務費，所以他們是為賣方服務，與買家沒有合約關係，即使在法律上他們有義務說實話。因此，買家需要確保提出正確及足夠的問題，以了解物業的真實情況。

一，為什麼賣家要出售物業？

地產經紀未必回答，但他們可能會暗示情況。如果你發現賣家急於出售，例如因為工作城市改變或需要出國，他可能會接受較低的價格。

二，交易範圍包含什麼？

是否包括花園棚或溫室？是否包括固定裝置和配件？邊界在哪裡？

三，該物業放出市場多久了？

如果房子已經在市場上銷售了很長時間（超過3個月），可以問經紀為何這個物業沒有賣出。如果物業重返市場，可問問是因為前買家的經濟狀況，還是物業的驗樓報告或當地查冊有問題。

四，業主在物業住了多久？

如果他們在短期內遷出，找出原因就非常重要。例如是否有吵鬧的鄰居，或附近是否將有大型工程。

五，目前為止，收到多少個出價？有多少人看過房子？

經紀不會直接告訴你其他人出價的情況，但很可能會告訴你收到多少個出價，和多少人已經或將會參觀物業，加上他們想盡快達成價格協議並把房子賣出，有些可能會告訴你賣家的意向價，便能直接令他同意成交。

六，物業的樓齡是多少？

舊房子的保養費用通常更昂貴，買家應盡量買少於60年的樓齡的物業，否則應該適度地議價。

七，熱水爐用了多少年？

一般更換熱水爐動轍需要約2,000英鎊（約21,302港元），所以熱水爐最好是5年以內更換的。

八，上網的速度是正常的嗎？

現在更多人在家工作，如果網速特別慢，便會大大影響業主或租戶的生活，從而拉低物業的價值，而且網速不是付錢就能解決的問題，買家應注意這個問題。

與地產經紀保持良好的溝通非常重要，例如他們可以安排一個更早的睇樓時間和給你更多的物業資訊。現在有一些曼城地區的地產經紀不太想與海外買家接洽，可能是因為這些買家不太熟識英國買賣物業的制度和質素，令中止買賣的機會較高。若果在出價之前，可及早問一些相關的問題和睇樓時多留意細節，如屋內的瑕疵和鄰居的狀況等，便能增加順利買樓的機會。如果睇樓後不感興趣，也應該給地產經紀一些反饋，有助他們與屋主溝通，或許能鼓勵屋主減價或主動協助買家進行維修，令物業早日賣出。

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