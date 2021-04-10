互聯網四通八達無孔不入，秘密經營的巴黎地下餐館曝光後，不但罔顧限聚令搞富貴大食會的主持立即被起底，負責供應晚餐的廚師也浮出水面，雖然代表律師極力為兩人開脫，睇樣殺雞儆猴戲碼不會不上演，罪名起碼是蓄意危害公眾健康，如果好衰唔衰有人確診育成飯局群組，閒閒哋再加一條企圖謀殺。群情本來洶湧澎湃，落在香港意見領袖筆下，多數會被扭曲成窮L左膠酸葡萄，條條大道通黑命貴，順勢借梅妃煽動種族仇恨，但世事往往出人意表，名廚精心炮製的佳餚圖片一貼上社交平台，留言可以歸納為「有冇搞錯，啲菜式點會肉酸到咁」及「二百幾歐元食啲咁嘅嘢，分明搵班有錢佬笨」兩大系統，原本磨拳擦掌的網民個個笑到腹肌叢生。所以你咪話相機先食品味低俗，網上歷年來排山倒海的美食圖，把大家訓練得眼光銳利，就算從來冇幫襯過三星米芝蓮，一望便知龍與鳳——外省人所謂的「沒吃過豬肉也見過豬跑」。

另一單無口罩無社交距離復活節彌撒，主禮神父也遭警方控告，無視人證物證一應俱全，振振有詞否認犯法，大有上帝凌駕法律之勢，希望不會成為新世紀宗教戰爭導火線。電視新聞追訪虔誠教友，豪邁阿婆做得唔怕認，比那些蛇頭鼠眼的政棍磊落多了——事到如今仍然死口話自己聽市民意見，努力打造「翠翠劇場」取悅阿爺，臉皮之厚天下無雙。人信天主佢又信天主，嗱，你聽聽法國阿婆幾接地氣：「入到教堂，梗係要坦誠面對上帝，點戴得口罩㗎？」阿彌陀佛，拜得神多自有神庇佑，武肺病毒唔該死埋一邊，善哉善哉。