《新文學回想錄》銷路佳，最興奮者當為鼎一世兄，為此書廢寢忘餐，奔走推薦，耗力不少。如今得償所願，大可安心焉。捧讀是書，最感興趣莫如對朱光潛先生的評論，近乎醜詆。《朱光潛濫得虛名》一文，詳述朱進愛丁堡大學，在於其易讀。留學時期，追求女友，不時渡海峽赴巴黎——「故僕僕風塵之日多，靜坐圖書館之日少。留英某先生告予曰：『朱孟實在英國，實在沒讀什麼書。』」語出一位務實之前輩先生，自無誑語。

朱光潛在教中學及其返國後，寫了三本書，其一為開明出版，銷數頗大的《給青年的十二封信》，其二亦為開明出版之《談美》，其三為《文藝心理學》，「學生不知學問之深淺，故對朱之十二封信以為做人與為學，秘奧耗盡在其中。」程老哥直斥淺薄無根，並言《談美》一書「摭拾英文譯本之德國美學之ABC著作，近乎抄襲」。程老哥對朱之容貌也有批評——「極似其安徽出產最多，遍佈江浙二省之當鋪朝俸。」朱自武漢大學入北大掌外文系 ，實出自傅孟真之力。「北大英文系教師多到驚人，而朱則獨裁於上，乃至用助教開門……，自己亦承認一讀到德國哲學與美學之書，便不能體會或繼續。」由是朱光潛可謂濫得虛名。

南橘北枳， 對同一個學者，卻有極端的看法。金耀基校長對朱光潛推崇備至。《敦煌語絲》一書云——「今年（一九八三）我們邀請了北京大學的朱光潛教授作為『錢賓四先生學術文化講座講者。」金校長同樣舉《給青年十二封信》、《談美》，稱之「極有份量，且是在中國美學園地上播種的著作。有許多都是朱光潛先生尚在英、法留學，德、意遊歷時期的產品。」又說「在英、法留學八年之中，他大部分的時間都花在大英博物館和大學的圖書館裏，一邊研究，一邊著述。從這些著作的質量，我們可以想像得到先生讀書之勇猛和寫作之勤快……先生一生從事學術工作，但他並不喜歡『高頭講章』，始終不忘記教育下一代青年的責任，因此，總愛以親切平白的文字，與讀者對話晤面。」二老評價，南轅北轍兩極端，孰是孰非，你來說吧！