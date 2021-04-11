一位記者近日送左丁山一本書，叫做「反修例風暴採訪戰場」，由不同前線記者執筆。記者X對左丁山講：「呢本書當作一個歷史記錄，畀以後嘅記者參考，或者香港歷史參考，出版過程好艱難，能夠面世，我都好慶幸，每本賣150元，唔知有冇人買，因為你知啦，本港大書店幾乎全部在中聯辦影響力範圍之內，搵書店攞書好艱難！」

講到幾乎流眼淚，令人心酸心淡，香港今日之言論自由，出版自由空間已大幅度縮窄，你敢寫，冇人敢出版，你敢出版，未必搵到印刷廠敢印，印好嘞，又未必搵到書店肯代售。記者協會以前未有國安法之前，比較順利出版過一啲書，有大書店攞咗幾十本去賣，有讀者到該書店買，店員話一早賣晒，冇咯。但消息話記者協會還未收到該書店任何貨款，內情如何，大家都不懂。

記者X曾經想研究1997年6月至7月呢兩個月間之香港報刊如何報導回歸新聞，到大學圖書館及中央圖書館查閱資料，大學係有大量書籍，但八九成係內地及本地中方機構出版，內容之偏向性可想而知，記者X靈機一動，想話找1997年壹週刊合訂本參考，圖書館都話地方有限，二十幾年前嘅雜誌合訂本已經入咗倉，要填表申請索取閱讀，手續不方便，記者X最後只好放棄，但亦從中領略到一個要點，就係中方對回歸事件極度重視，出版大量書本，完全以聲勢壓倒本地或海外個人研究者之研究，入到圖書館就容易會睇晒只係中方書本／報導，不見其他。中方素來着重「歷史為我用」，不惜工本去編寫出版，民間學者實在難以仿效，故此研究本港現代史，只有初學者以為容易。從呢個角度睇，記協出版嘅不同嘅採訪記者實錄，對未來之真正專業史學家好有參考價值，希望可以留存，希望圖書館唔好視之為政治不正確！

「反修例風暴採訪戰場」一書，有367頁，由42名新聞工作者合著，封面內頁有簡述云：

「一宗台北命案，帶來一條修例草案，掀起萬丈浪。2019年中反修例示威爆發，遍地開花。催淚煙、火光、藍色水、雨傘陣。香港從此不一樣。我們是新聞工作者，求真是天職，走在歷史最前線，有責任作見證。無畏、無懼。」