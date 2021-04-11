新派影迷得悉瑪麗蓮夢露那部勾結外來勢力謀殺親夫的代表作，當年香港公映片名譯《飛瀑慾潮》，不禁花容失色，我怕不對胃口的翻譯會影響她食慾，連忙送上安慰：「好閒啫，冇《Gilda》譯《蕩婦姬黛》咁犀利。」請勿誤會，耄耋的基伯雖然食鹽多過你食米，倒沒有趕上這些影片首映，全部都是靠惡補獲得的知識——可畏後生以為「老」字只得一種寫法，當然大錯特錯，恐龍化石分很多品種，絕對不能混淆，譬如今天下午電視訪問六十年代大紅大紫的英國歌后Petula Clark，講完「我打仗嗰陣出道」，頓一頓笑笑口補充：「係第二次世界大戰，唔係第一次。」

《蕩婦姬黛》記得特別清楚，因為八十年代末藝術中心曾經收進節目，剛剛從美國學成歸來的進步女文青痛恨父權社會歧視女性，大刀闊斧換上硬骨骨的音譯，階級敵人不知天高地厚，貿貿然向主管黃小姐投訴：「咁樣樣，其實屬於篡改歷史噃！」意見不被接納，但過了若干年其他單位放映，似乎沒有沿用政治正確的貞節牌坊，美艷不可方物的女主角仍舊冠上淫娃蕩婦名銜招搖過市，進步女文青的苦心白費了。舊事重提，不是企圖加入反左膠隊伍到處渲染傲慢與偏見，而是認為做人要有含笑飲砒霜的雅量，既然師爺惠賜色彩斑斕封號，何不化腐朽為神奇，接過來經營成榮耀？舉個現成例子：七十年代初法國婦女爭取墮胎合法化，各行各業姐妹簽名支持，撩是鬥非的《查理周刊》畫漫畫嘲諷，標題「邊個搞大呢343salopes個肚」，結果她們一不做二不休，自稱「343蕩婦」。