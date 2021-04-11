二月二十三日《星島日報》載：「香港城市大學校歌《學研出塵》昨日正式出爐。校長郭位說，普通話版由他作詞，歌詞工整，並偏向文言。」謹節錄歌詞如下：「大問於市，學研出塵……巍巍山海，正道致中……吾校鍾靈，昂揚奮進，遠矚高瞻以恒。」這那裏是文言，現代漢語而已。

首先，中文有「持之以恒」一語，即「用恒心力持某事」；但「遠矚高瞻以恒」，是不是說「用恒心高瞻遠矚」？此外，「大問」中文或指諸侯間之聘問，或指君主之問，如鄭玄《三禮目錄》所謂「大問曰聘，諸侯相於久無事，使卿相問之」，《後漢書》卷五十四楊賜所謂「猥當大問，死而後已」。郭位所謂「大問」，也許是「大學問」之略。但「大問於市」卻費解。古人說「小隱隱陵藪，大隱隱朝市」，因為身居朝市仍能淡泊無欲，修為比退居陵藪為高。大學問卻不一定要在朝市才可以做吧。

更費解的，是「巍巍山海」。郭位說，「山海」一詞，取自《山海經》書名。且不說他為什麼扯上《山海經》，但「巍巍」是「高峻」的意思，可以形容山，卻怎可形容海？蘇軾《乞校正陸贄奏議進御劄子》說：「聖言幽遠，末學支離，譬如山海之崇深。」崇者是山，深者是海，崇深山海怎可稱為「巍巍山海」。整首《學研出塵》其實都是這樣，文詞硬湊不通。

從前，我讀潮商學校，校歌頭四句是：「爐峰蒼蒼，江海泱泱。山川鍾毓，大哉潮商。」這首小學校歌，勝城市大學校歌百倍。