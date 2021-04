阿布泰受查,之所以激起千里長龍,是人心不服,認為是選擇性執法。在台灣這叫做查水表,查你的水電瓦斯設備,查你的安全規格,就是要找你的碴子。

紀律部門包山包海,消防海關警察全都可以出動,出動總有理由,玩針對的就是查水表,不管有沒有抓個正着,有沒有收穫,找麻煩增加你的麻煩就達標;政黨輪替,也不管哪一方執政,都用過這一招來懲罰來報復來警告相關商家。

執法有沒有選擇過?一定有,商人永遠比執法人員多,人手不足,只能逐個逐個捉,查一警百,也拿它沒法,真正吹它不脹。台灣有在野黨,在野的總拿查水表來反擊政府,誰來檢驗當中有多少政治口水成份?權在政府,票在人民,執政黨不敢做得太過分,讓對手撿到槍,就會反射回自己下次選舉成績。

亂一定比超穩定差勁?未必,香港恨不得有台灣這種亂象而不可得,連呼籲投白票都犯法,過不過分,是否選擇性執法,只憑公道二字。公道自在人心?也未必,公道會因私心而搖擺不定。不過,阿布泰被懲罰到店員都要加班而毫無怨言,顯見真香港人真心不改,當局有沒有執法過當,出於公心抑或是劣拙的攻心計,被查水表後的營業額比法庭證供更有公信力。

阿布泰現象,是無聲而有心的抗議行動。大家一時噤聲,但是不管官員說什麼,我們反彈。公權力失去制衡,就用消費力補償公民力量。

有受訪顧客說,也只能夠這樣了,光顧想光顧的,實在微不足道。一個人買爆不足道,一萬人一起做一件小事,就成為當局要handle with care的行李,濫權被貼上fragile的警告說明。

Bob Dylan有份創作的同名舊歌,其中有段重複又重複的歌詞:"I’m so tired of being lonely / I still have some love to give / Won’t you show me that you really care?"政府不care民意,民心顯示市民care,不必因疲憊而覺得孤單,關起門來家暴,當求救成為罪行,真心愛心不死,就不會孤單。小粉紅凶神惡煞抵制的東西,打個三折就有人買爆,身心非常誠實;香港人懲罰被懲罰的商店,沒打折,這精神更誠懇實在,難得消費當中有愛。

微不足道?既然只能依靠一點點心,勿以善小而不為,不以惡小而為之,繫乎一心而已。