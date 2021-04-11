阿布泰受查，之所以激起千里長龍，是人心不服，認為是選擇性執法。在台灣這叫做查水表，查你的水電瓦斯設備，查你的安全規格，就是要找你的碴子。

紀律部門包山包海，消防海關警察全都可以出動，出動總有理由，玩針對的就是查水表，不管有沒有抓個正着，有沒有收穫，找麻煩增加你的麻煩就達標；政黨輪替，也不管哪一方執政，都用過這一招來懲罰來報復來警告相關商家。

執法有沒有選擇過？一定有，商人永遠比執法人員多，人手不足，只能逐個逐個捉，查一警百，也拿它沒法，真正吹它不脹。台灣有在野黨，在野的總拿查水表來反擊政府，誰來檢驗當中有多少政治口水成份？權在政府，票在人民，執政黨不敢做得太過分，讓對手撿到槍，就會反射回自己下次選舉成績。

亂一定比超穩定差勁？未必，香港恨不得有台灣這種亂象而不可得，連呼籲投白票都犯法，過不過分，是否選擇性執法，只憑公道二字。公道自在人心？也未必，公道會因私心而搖擺不定。不過，阿布泰被懲罰到店員都要加班而毫無怨言，顯見真香港人真心不改，當局有沒有執法過當，出於公心抑或是劣拙的攻心計，被查水表後的營業額比法庭證供更有公信力。

阿布泰現象，是無聲而有心的抗議行動。大家一時噤聲，但是不管官員說什麼，我們反彈。公權力失去制衡，就用消費力補償公民力量。

有受訪顧客說，也只能夠這樣了，光顧想光顧的，實在微不足道。一個人買爆不足道，一萬人一起做一件小事，就成為當局要handle with care的行李，濫權被貼上fragile的警告說明。

Bob Dylan有份創作的同名舊歌，其中有段重複又重複的歌詞：＂I’m so tired of being lonely / I still have some love to give / Won’t you show me that you really care?＂政府不care民意，民心顯示市民care，不必因疲憊而覺得孤單，關起門來家暴，當求救成為罪行，真心愛心不死，就不會孤單。小粉紅凶神惡煞抵制的東西，打個三折就有人買爆，身心非常誠實；香港人懲罰被懲罰的商店，沒打折，這精神更誠懇實在，難得消費當中有愛。

微不足道？既然只能依靠一點點心，勿以善小而不為，不以惡小而為之，繫乎一心而已。