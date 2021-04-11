香港自由的文化環境正急速惡化，最近香港中文大學決定關閉「中國研究服務中心」，把它拆散重組，併入圖書館和其他部門。

普通香港人可能不太了解「中國研究服務中心」，它被當代中國歷史研究者親切地稱為中國研究的「麥加」。中心收藏大量原始的歷史資料和文件，是任何一個從事當代中國歷史研究的學者心目中的聖地。

「中國研究服務中心」的前身是1963年成立的「大學服務中心」，創辦人是美國知名學者傅高義（《鄧小平時代》作者）和孔傑榮。

這個中心收藏了全世界最豐富的中國反右運動、大躍進大饑荒、文化大革命等不同時期的原始資料和文件。中心在海內外享有崇高學術地位，可以說是中大的其中一塊招牌。好端端的運作正常，為什麼突然要關閉？它犯了什麼天條？中大對此事沒有作出合理交代。

中心收藏的資料是一個整體，一個完整的系統。要研究文革，就需要了解文革前的大躍進和大饑荒，需要上溯反右運動，不同時期的中國歷史有連貫性，有因果關係，有中共統治中國數十年的歷史脈絡。

中心有經驗豐富的員工，有自己的國際網絡及大量庫藏資料，有被普遍肯定的學術地位，中大在毫無理由的情況下把中心拆散，併入圖書館和中國文化研究所，其結果是拆掉這塊招牌，削弱中心的影響力，為難中國當代歷史研究者，讓浩如湮海的歷史文件束之高閣，最終資料散失，達到歷史真相被永久埋沒的目的。

這件事應該不是中大自願的，那對中大聲譽有損無益。最近習近平要求全黨全國學習黨史，要求樹立正確黨史觀，不能數典忘祖，妄自菲薄。「中國研究服務中心」收藏的資料和提供的服務，恰恰涉及大量當代歷史真相。有原始檔案就有真相，有真相黨史就不那麼好看，就會助長不「正確」的黨史觀。

中文大學是錢穆等先賢有份創辦的，中大淪落，是香港淪落的象徵。