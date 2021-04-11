乾隆皇帝有一方玉璽，上刻「紀恩堂」三字。「紀恩堂」在圓明園內，是乾隆第一次見到祖父康熙的地方，康熙喜他聰慧伶俐，便將他帶到身邊一起居住，親自教誨。在那方玉璽的周圍，刻了乾隆御製的《紀恩堂記》，長長一篇，既記跟祖父相處的難忘時光，也順便幫父親雍正王闢流傳的「九王奪嫡」之謠。

滿清入京進駐明朝皇宮的時候，紫禁城內大部分宮闕都被李自成的流寇一把火燒得七七八八，連朱家太廟也受重創。太廟裏除了供奉朱家皇朝列祖列宗的牌位之外，還有屬於這些祖宗的玉璽，但清軍在太廟中只找到記錄玉璽的「玉冊」，卻不見一件玉璽實物。後來乾隆專為此事寫了一篇《書明列代玉冊事》，除猜測這些國之重器遭兵火之劫之外，也由此慨嘆開朝換代者再如何神武，但二三代之後，便漸漸無以為繼。這也是他為大清擔憂的地方。

今年蘇富比春拍的拍品之中，除了上述乾隆「紀恩堂」玉璽之外，還有一方明朝永樂文皇后的青玉謚璽，玉璽殘損了一半，並有火燒痕跡，想是當年兵火遺物，流落到民間，正合了乾隆的猜想。兩方印年代遠隔，但中間似乎牽上了一條綫，今日同時出現，印證了歷史興衰。另外還有一方康熙的檀香木方璽，上刻「敬天勤民」四字，這四個字又正好是他孫子乾隆念念不敢忘的教誨。一場拍賣，三方皇家印章一併出現，用家雖異，但互相之間又有着不絕如縷的牽掛，說起來，也真是難得的緣份了。