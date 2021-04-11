世事難料。

「Cd55s在步向死亡倒數中的失勢總統身後，說不定又有另一位，在牠身後守候呢。」

禿鷲們也深諳遊戲規則，這是個互相推崇但又互不信任的世界。

「對呀，還有G89rn、Qa12x……」

而這些什麼J23wz、Ab46T、K101P、BdH3g、L748m……均非獨立思考，全屬忠誠聽令的會員，沒有自我。「忠誠」，盡心竭力，赤誠無私，不辨是非，不分黑白，跪伏聖旨，唯命是從。

「我也希望組織早日派下任務，可以旅行又可以嚐鮮。」

「飄洋過海，轉瞬即達。」

展翅高飛，離開西藏天葬台，飛往全球天葬台：五大洋、七大洲、197國，什麼美、英、法、德、日、加、俄、意、巴、澳、紐、印、兩伊……

「別忘了中國！」

「早已有同僚日夜眈視好久了，掌權者與為虎作倀者，身後全有一隻又一隻禿鷲。」

禿鷲不但把所有死者的良心吃掉，也把自己的良心吃掉，才無後顧之憂，更澄明，更靈敏，對霉氣、晦氣、病氣、敗氣、死氣，一嗅即知。

世上只要有死人，和將死的人，就一定有禿鷲相伺。

小城香港？當然有！看那些廢物廢柴、奴才、奴才的奴才、奴才的奴才的奴才……嘴臉多麼猙獰陰毒，便知已是另外的物體了。

而每個香港人身後也有一隻禿鷲。當他們無力爬行，整個世界亦一如荒漠，總也有一點令人振奮的團結：看被雙重標準針對打壓的黃店「阿布泰」，市民排着長龍爆買，向濫權者表態就明白：「正邪不兩立」是艱辛的、漫長的路，但若不堅守良知和原則，只淪為高級禽畜而已——人是人，鳥是鳥，永不同路。

（完）