男人的氣派當分等級:菲臘親王生於戰亂,加入海軍,淬礪於烽火。查理斯王子生於戰後,與父母一樣見識過帝國解體之後的貧窮。威廉王子和哈利,則在股票市場網絡遊戲的全球化財富之中弄潮而生。

所以皇室這三代的家譜面貌,菲臘親王的五官似凱撒和亞歷山大,有如中國的漢唐。查理斯王子由兒童到年老,眉目擠在一起,活在等待繼位漫長的一段To be or not to be的獨白之間,一生都像感到很迷惑,唯又嗜論建築美學,像宋徽宗和道光的混合體。

而威廉則由出生到長成,遺傳其亡母,半生像絲綢一樣訴說不盡童年往事知多少的憂愁,這樣的人做國王,令人恐懼會不會是另一個李煜。

至於哈利,懵仔一名,娶了梅根,即淪為全球明眼人的超級笑話,若說如五成似游龍戲鳳的正德、三成像萬曆、兩成末代崇禎的混合體,也辱沒了明朝的任何一個皇太子。因為這些太子至少雖聽說過墨西哥是一個盛產鷹銀的未開化之地,不會去娶一個土女回來為貴人,讓她指指點點的教大明大清國為何容許蘭陵笑笑生的那本金瓶梅,構成對女性的侮辱,應予禁毀。

菲臘親王一九四五年,其時尚未與伊利沙白公主成婚,二十四歲,隨同皇家海軍,一齊參與接收香港,見證光復,幾十年後說:在赤柱監獄目睹英軍戰俘釋放,不似人形,見到祖國海軍來解放,俱目泛淚光。有過如此眼界和感觸的人,以後說話當然有稜角,菲臘親王的金句以所謂的Offensive一以貫之,由對非洲人的服飾和中國人食貓狗的古怪嗜好,一直Offend 到英國女人不會烹飪。每一條都符合事實,而且說出很多明眼人的心聲。

查理斯這一代,除了私下評論中國領導人似行走的蠟像,就不敢明說了。至於哈利,少年時在酒吧着一件有納粹徽號的上衣,則又嫌過猶不及。

菲臘親王像直布羅陀的那座大岩石,一直靜靜在那裏,船舶經過時都習慣了那片風景。一旦不再時,直布羅陀淪為了另一個馬賽,才驚天地原來缺了一角。