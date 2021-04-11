男人的氣派當分等級：菲臘親王生於戰亂，加入海軍，淬礪於烽火。查理斯王子生於戰後，與父母一樣見識過帝國解體之後的貧窮。威廉王子和哈利，則在股票市場網絡遊戲的全球化財富之中弄潮而生。

所以皇室這三代的家譜面貌，菲臘親王的五官似凱撒和亞歷山大，有如中國的漢唐。查理斯王子由兒童到年老，眉目擠在一起，活在等待繼位漫長的一段To be or not to be的獨白之間，一生都像感到很迷惑，唯又嗜論建築美學，像宋徽宗和道光的混合體。

而威廉則由出生到長成，遺傳其亡母，半生像絲綢一樣訴說不盡童年往事知多少的憂愁，這樣的人做國王，令人恐懼會不會是另一個李煜。

至於哈利，懵仔一名，娶了梅根，即淪為全球明眼人的超級笑話，若說如五成似游龍戲鳳的正德、三成像萬曆、兩成末代崇禎的混合體，也辱沒了明朝的任何一個皇太子。因為這些太子至少雖聽說過墨西哥是一個盛產鷹銀的未開化之地，不會去娶一個土女回來為貴人，讓她指指點點的教大明大清國為何容許蘭陵笑笑生的那本金瓶梅，構成對女性的侮辱，應予禁毀。

菲臘親王一九四五年，其時尚未與伊利沙白公主成婚，二十四歲，隨同皇家海軍，一齊參與接收香港，見證光復，幾十年後說：在赤柱監獄目睹英軍戰俘釋放，不似人形，見到祖國海軍來解放，俱目泛淚光。有過如此眼界和感觸的人，以後說話當然有稜角，菲臘親王的金句以所謂的Offensive一以貫之，由對非洲人的服飾和中國人食貓狗的古怪嗜好，一直Offend 到英國女人不會烹飪。每一條都符合事實，而且說出很多明眼人的心聲。

查理斯這一代，除了私下評論中國領導人似行走的蠟像，就不敢明說了。至於哈利，少年時在酒吧着一件有納粹徽號的上衣，則又嫌過猶不及。

菲臘親王像直布羅陀的那座大岩石，一直靜靜在那裏，船舶經過時都習慣了那片風景。一旦不再時，直布羅陀淪為了另一個馬賽，才驚天地原來缺了一角。