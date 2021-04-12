千呼萬喚，違反限聚令約朋友去地下餐廳開飯的法國高官終於蒲頭了，原來是和薩科齊勾肩搭背的前內政部長，並非馬克龍麾下蝦兵蟹將，花生友難免大失所望，好比伸長條頸等着看十一哥或鄭肥婆仆街，結果瀨嘢的只不過是過氣的范徐麗泰，你話掃唔掃興，幸好圍觀不必掏出真金白銀買入場券，否則一定強烈要求回水。別以為受過各種革命洗禮的法國人很文明，社會名人面不改容知法犯法，一樣有不分青紅皂白的意見領袖為他們出頭，衛道之士上電視高談闊論，居然怪責窮追猛打的網民獵巫，像敗兒慈母包庇小乖乖，「食餐飯之嘛，有乜咁大件事，使唔使逼到人埋牆角」，搬龍門搬得興高采烈，幾乎要代惡人先告狀，控訴為民除害的起底者干涉私隱。不過論野蠻，仍然輸某地選擇性執法的警察一個大西洋，中意拉就拉，唔中意拉就話犯事者因「文化差異」產生誤會，大搖大擺橫行無忌。

亂世盛產大話精，既然前內政部長站出來直認不諱，派對策劃者睜大眼講的謊言不攻自破，如果換了古裝日本人，這個時候肯定要切腹謝罪了。應約出席飯局的報界名宿表示不知情，「我以為去佢屋企食飯，去到見到好多人，至知唔係囉」，口快快加一句「私家房淨係我哋三條友」，企圖顯示現場少於六人，唔覺意拉多一個朋友落水。前部長語無倫次，一時話私人架步唔係公共地方，一時話「我哋見面有正經嘢傾，唔係吹水打牙骹」，實行大規模偷換概念。最令人拜服的是用少女口吻分辯：「佢哋收信用卡㗎，唔係堅持收現款㗎，我咪當成件事合法囉。」哈哈哈，這是什麼邏輯？