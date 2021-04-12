喧噪一時之三藩市中裔老婦慘遭白漢「種族主義襲擊」、奮而掄棍毆鬥案，經攝影帶查明，原來又炒車——公共辯護律師嚴正聲明：該名詹金思的白漢拳打中婦謝小珍之前，已先遭四名來歷不明之暴徒連環襲擊，頭部受傷，神志不清，遇到該路邊之中裔老婦，已無法辨認方向，更無從辨別性別膚色，一片模糊，以為仍遭到圍堵，遂奮起自衛。

律師表示，此事不是種族暴力，而是一宗悲劇。詹金思是無家可歸的人，精神健康有問題，一直在街頭流浪掙扎，而且被社會欺凌而忽視：「即使他在繁忙的聯合國廣場上，於光天化日下被人虐打超過四十下，也沒有人向他伸出援手。」

換言之，該倒楣鬼帶傷突圍，不巧遇到了紅衛兵一代變老的悍婦。雖然該阿婆也被打爆了一隻眼睛，以左翼社會學理論，詹金思身為受害人，不應受處罰，其人即遭到全球華文網絡毒舌一面倒抹黑誣蔑為種族主義者，實應得精神名譽的巨額賠償。

唯謝阿婆卻發起愛國眾籌，導致左膠和海內外義和團不分青紅皂白之帕夫洛夫式小腦條件反射，網絡人來瘋效應，幾日之內得巨款一百萬美元。阿婆本人扣下十萬美元湯藥，其餘九十萬卻莫名其妙地變成了所謂的反種族主義基金。

原來無端捐錯錢的才是真苦主，此案若上加州法院，若判回水，手續繁複，不如全數賠給該流浪漢。

哲學家叔本華說：「所有的真相，必經三個階段：第一是廣受嘲笑，然後必遭暴力迎擊，第三，終於理所當然的廣為大眾所接受。」（All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.）

對於此一包括大量網愚跟車聲討「種族主義」的鬧劇，真相之浮現，叔本華三階段可更正為：「第一是義和團式之理所當然反應，第二是暴力反擊，第三是當被證實是烏龍而慘遭嘲笑。」

叔本華沒有錯，不過次序顛倒而已。不論愛國劇、反種族主義正氣劇，美國慘遭川普四年之精神創傷，又經網絡跟車起哄瘋狂抽水，演變為笑劇收場的風險甚高。

我早說過此案疑點多。川普四年再由拜登接棒，民間智商崩陷更甚。遇到這等小事化大的泡沫新聞，隔岸觀賞者更不必戰狼上腦，買包鹹脆花生，翹起二郎腿，睇定啲好。