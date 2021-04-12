城市大學校歌有所謂粵語版，由校長郭位作詞，而經粵語流行曲作者李峻一修改：「學研勤勉，師表造詣。詩風禮月，心嶺意海。明辨慎思，堂堂大器。經世貢獻，芳照萬里……無畏世界，星月變異，迎驕陽我邁前，路遙何畏堅守正道……」這首大學校歌跟時下粵語流行曲一樣，歌詞一塌糊塗。

現試把歌詞隨意顛倒：「學研勤勉，經世貢獻。師表造詣，芳照萬里。堂堂大器，明辨慎思。心嶺意海，詩風禮月。」這段歌詞，絕對不比原文更差。可見原文根本了無起承轉合，無非堆砌詞語，綴起來都不成片段。

又「詩風禮月」，或是說以詩禮為教。古人的確常以詩比作風，因「詩足以感人，如物因風之動」。但「禮月」應是以禮比作月，卻難解釋：禮與月有什麼相似之處？中文有詩風而無禮月。「禮月」一般解作拜月，如唐朝牛嶠《感恩多》詩寫閨中紅粉思念遠人：「淚盈襟，禮月求天，願君知我心。」而「詩風禮月」之後的「心嶺意海」，希望不是說大學師生的心意險惡如峻嶺，難測若深海。「經世貢獻，芳照萬里」同樣不可思議：芳者，芳香也。氣味怎可像太陽一樣「照萬里」？

此外，短短一首歌，前一句「無畏世界」，後一句「路遙何畏」，未免太過大無畏了吧，孔聖猶有三畏。把「路遙何畏」改為「路遠不辭」，會好一點，但改不掉通篇生硬湊合的本質。